Теракты Киева ударили по Зеленскому: Москва приготовила в ответ

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Депутат Государственной Думы, представляющий крымский регион, Михаил Шеремет охарактеризовал реакцию Владимира Зеленского на массированный удар российских войск как неискреннюю и лицемерную.

Фото: commons.wikimedia.org by Пресс-служба Президента Украины, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Владимир Зеленский (03-03-2022)

По мнению парламентария, которое он выразил РИА Новости, жалобы Зеленского напоминают "крокодильи слёзы", особенно на фоне того, что предшествовало ответным действиям России — атакам Киева на российские аэродромы и гражданскую инфраструктуру.

Как сообщили в Министерстве обороны РФ, в ночь на пятницу российские силы нанесли мощный удар по украинским объектам, связанным с военной деятельностью. Среди целей оказались предприятия, занимающиеся производством и ремонтом вооружений, конструкторские бюро, цеха по сборке ударных беспилотников, склады военной техники, а также центры подготовки лётного состава. В ответ на это Зеленский в своём Telegram-канале выразил недовольство, призвав западные страны усилить давление на Россию.

Шеремет, комментируя ситуацию, подчеркнул, что сначала украинская сторона организует теракты, направленные против российских регионов, а затем её лидер пытается выставить себя жертвой, выражая притворное сожаление.

По мнению депутата, действия Зеленского являются сознательной провокацией, которая лишь усугубляет положение Украины, а сам он не заботится о будущем своего народа. Парламентарий также добавил, что вместо написания жалобных постов в социальных сетях Зеленскому следовало бы покинуть страну, чтобы дать ей шанс на мирное сосуществование с Россией.

Ранее, 1 июня, Минобороны РФ сообщило о попытке киевского режима атаковать российские аэродромы в нескольких регионах, включая Мурманскую, Иркутскую, Ивановскую, Рязанскую и Амурскую области, с использованием FPV-дронов.

Ведомство уточнило, что атаки на аэродромы в Ивановской, Рязанской и Амурской областях были успешно отражены, а в Мурманской и Иркутской областях возникшие возгорания оперативно ликвидировали. Пострадавших среди персонала не оказалось.

Уточнения

FPV — англоязычное понятие, в виде аббревиатуры используемое для определения технических устройств, способных передавать окружающую их физическую реальность удаленному оператору в качестве виртуальной реальности.

