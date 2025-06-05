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Трамп объявил войну Tesla: Маск в шаге от катастрофы

2:02
Мир

Напряжённость между президентом США Дональдом Трампом и известным бизнесменом Илоном Маском достигла нового уровня.

Дональд Трамп, Илон Маск
Фото: commons.wikimedia.org by The White House, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Дональд Трамп, Илон Маск

Глава государства предложил отказаться от выделения государственных субсидий и контрактов компаниям Маска, чтобы значительно сократить бюджетные расходы. По мнению Трампа, такой шаг позволил бы сэкономить огромные суммы, исчисляемые миллиардами долларов. Кроме этого действующий президент США предположил, что Маск сошел с ума. Раскрывая карты, Трамп так же назвал электромобили, которые продает Маск, бесполезными.

Он также выразил удивление тем, что предыдущая администрация под руководством Джо Байдена не предприняла аналогичных мер. Эти мысли президент изложил в своём аккаунте в социальной сети TRUTH Social.

Конфликт между двумя влиятельными фигурами разгорелся на фоне обсуждения масштабного законопроекта, предложенного Трампом, который направлен на сокращение федеральных расходов.

Маск резко раскритиковал этот документ, назвав его "отвратительным" и призвав полностью отказаться от его принятия. В ответ Трамп выразил разочарование в предпринимателе, подчеркнув, что оказал ему значительную поддержку в прошлом. Маск, в свою очередь, заявил, что именно его усилия обеспечили победу Трампа на президентских выборах, а также помогли республиканцам установить контроль над обеими палатами Конгресса.

Публичная ссора не осталась без последствий для бизнеса Маска. В день очередного витка конфликта акции компании Tesla, принадлежащей предпринимателю, на открытии торгов на Уолл-стрит обвалились почти на 9%.

Этот инцидент вызвал бурные обсуждения в деловых кругах и СМИ, а также поднял вопросы о том, как далеко может зайти противостояние между президентом и бизнесменом, и какие последствия оно будет иметь для экономики США.

Уточнения

Truth Social (TRUTH Social) — alt-tech социальная сеть, созданная Trump Media & Technology Group (TMTG). В основе платформы лежит свободное и открытое программное обеспечение Mastodon. Сервис доступен исключительно для пользователей App Store и Google Play, проживающих в США и Канаде.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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