Маск разнес Трампа в пух и прах: тайная правда о президентских выборах

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Конфликт между известным американским бизнесменом Илоном Маском и президентом США Дональдом Трампом набирает обороты.

Фото: commons.wikimedia.org by The White House, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Дональд Трамп и Илон Маск

Поводом для очередной публичной перепалки стало заявление Трампа, в котором он выразил разочарование действиями Маска, подчеркнув, что оказал ему значительную поддержку.

В ответ Маск указал, что именно благодаря его влиянию Трамп смог одержать победу на президентских выборах, а также помог республиканцам обеспечить контроль над обеими палатами конгресса. Бизнесмен выразил недоумение по поводу неблагодарности со стороны главы государства.

Ещё одним камнем преткновения между ними стал масштабный законопроект о расходах и налогах, который активно продвигает Трамп. Маск подверг этот документ резкой критике, назвав его "отвратительным" и утверждая, что он был принят в спешке, без должного обсуждения. По словам предпринимателя, проект утвердили глубокой ночью, и у большинства членов конгресса просто не было времени ознакомиться с его содержанием.

Маск также выразил обеспокоенность тем, что данный законопроект, несмотря на сокращение некоторых федеральных расходов, предоставляет значительные налоговые послабления, что, по его мнению, может привести к увеличению бюджетного дефицита США.

Бизнесмен подчеркнул, что считает недопустимым подобное управление финансами, которое, как он выразился, рискует довести страну до экономического коллапса. Он также отметил, что принятие этого документа перечёркивает результаты его собственных усилий в работе с государственным сектором.

Уточнения

И́лон Рив Маск — американский предприниматель, инженер и миллиардер, государственный, политический и общественный деятель.

