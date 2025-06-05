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Трампу подарили прошлое: подарок Мерца раскрыл секрет президента США

1:17
Мир

Необычный подарок получил президент США Дональд Трамп от канцлера Германии Фридриха Мерца, о чём стало известно из публикации немецкого политика в соцсетях, а также из трансляции их совместной пресс-конференции.

Дональд Трамп выступает на CPAC в Вашингтоне, округ Колумбия, 10 февраля 2011 года.
Фото: commons.wikimedia.org by Гейдж Скидморм
Дональд Трамп выступает на CPAC в Вашингтоне, округ Колумбия, 10 февраля 2011 года.

Речь идёт о свидетельстве о рождении деда Трампа, Фредерика, которое Мерц передал американскому лидеру в начале их встречи.

На видеозаписи, сделанной в самолёте, видно, как глава немецкого правительства держит в руках документ, оформленный в золотую рамку. Само свидетельство состоит из двух частей: оригинала, написанного на немецком языке красивым каллиграфическим почерком, и перевода на английский, размещённого ниже. Мерц признался, что ему самому было бы интересно оставить этот документ у себя, однако он решил преподнести его в качестве подарка.

Историческая справка добавляет событию особую значимость. Фредерик Трамп, предок нынешнего президента США, появился на свет в Баварии в 1869 году. После завершения обучения на парикмахера он в 1885 году решил эмигрировать в Соединённые Штаты, где и началась его новая жизнь.

Уточнения

Фредерик Трамп — немецко-американский бизнесмен и патриарх семьи Трампов.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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