Трампу подарили прошлое: подарок Мерца раскрыл секрет президента США

Необычный подарок получил президент США Дональд Трамп от канцлера Германии Фридриха Мерца, о чём стало известно из публикации немецкого политика в соцсетях, а также из трансляции их совместной пресс-конференции.
Речь идёт о свидетельстве о рождении деда Трампа, Фредерика, которое Мерц передал американскому лидеру в начале их встречи.
На видеозаписи, сделанной в самолёте, видно, как глава немецкого правительства держит в руках документ, оформленный в золотую рамку. Само свидетельство состоит из двух частей: оригинала, написанного на немецком языке красивым каллиграфическим почерком, и перевода на английский, размещённого ниже. Мерц признался, что ему самому было бы интересно оставить этот документ у себя, однако он решил преподнести его в качестве подарка.
Историческая справка добавляет событию особую значимость. Фредерик Трамп, предок нынешнего президента США, появился на свет в Баварии в 1869 году. После завершения обучения на парикмахера он в 1885 году решил эмигрировать в Соединённые Штаты, где и началась его новая жизнь.
Фредерик Трамп — немецко-американский бизнесмен и патриарх семьи Трампов.
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