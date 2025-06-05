Организация Объединённых Наций выступает за мирное урегулирование конфликтов через диалог, подчеркнул представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.
Его заявление прозвучало в ответ на вопрос о возможном санкционном давлении со стороны США на участников украинского кризиса. По словам представителя, в любом противостоянии ключ к его завершению лежит в переговорном процессе, а не в принуждении.
Комментарий был сделан на фоне недавних высказываний президента США Дональда Трампа. Американский лидер отметил, что в случае отсутствия заметных шагов к разрешению ситуации на Украине он не исключает применения мер давления на обе стороны конфликта. Эти слова вызвали широкий резонанс, особенно в контексте позиции ООН, которая традиционно выступает за дипломатические методы урегулирования.
Стефа́н Дюжарри́к де ла Ривье́р — пресс-секретарь Генерального секретаря Организации Объединённых Наций Антониу Гутерриша.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Есть кроссоверы, чья цена почти не падает с годами. Они ценятся за надёжность, ликвидность и комфорт. Мы собрали топ-5 машин, которые продаются даже спустя 10 лет.