Трамп пошёл ва-банк: ООН в панике из-за новой стратегии США

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Организация Объединённых Наций выступает за мирное урегулирование конфликтов через диалог, подчеркнул представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

Фото: commons.wikimedia.org by xlibber, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ ООН

Его заявление прозвучало в ответ на вопрос о возможном санкционном давлении со стороны США на участников украинского кризиса. По словам представителя, в любом противостоянии ключ к его завершению лежит в переговорном процессе, а не в принуждении.

Комментарий был сделан на фоне недавних высказываний президента США Дональда Трампа. Американский лидер отметил, что в случае отсутствия заметных шагов к разрешению ситуации на Украине он не исключает применения мер давления на обе стороны конфликта. Эти слова вызвали широкий резонанс, особенно в контексте позиции ООН, которая традиционно выступает за дипломатические методы урегулирования.

Уточнения

Стефа́н Дюжарри́к де ла Ривье́р — пресс-секретарь Генерального секретаря Организации Объединённых Наций Антониу Гутерриша.

