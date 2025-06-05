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НАТО на грани раскола: Украина под ударом неожиданного союзника

Мир

На предстоящем саммите НАТО, который состоится 24-25 июня в Гааге, могут возникнуть серьёзные разногласия, способные повлиять на итоговую декларацию альянса.

Дональд Трамп
Фото: flickr.com by Гейдж Скидмор, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Дональд Трамп

По информации, опубликованной в зарубежных СМИ, представители европейских стран опасаются, что президент США Дональд Трамп может воспрепятствовать включению в документ положений о поддержке Украины. Кроме того, есть вероятность, что он попытается смягчить или вовсе исключить из текста резкие высказывания в адрес России, что может осложнить переговоры.

Источники в дипломатических кругах, на которые ссылаются иностранные издания, указывают, что страны НАТО стремятся сделать итоговую декларацию максимально лаконичной. В частности, альянс намерен избежать упоминаний о возможном вступлении Украины в блок, чтобы не провоцировать конфликты между участниками. Основной акцент на встрече, как сообщается, будет сделан на достижении договорённостей, которые устроят американскую сторону, особенно в вопросах увеличения оборонных бюджетов стран-членов.

Между тем, ситуация осложняется напряжёнными отношениями между Россией и НАТО. Москва неоднократно подчёркивала, что считает действия альянса у своих западных границ чрезмерно агрессивными.

В Кремле заявляли, что Россия не представляет угрозы для других государств, однако оставляет за собой право реагировать на шаги, которые могут затронуть её национальные интересы. В свою очередь, НАТО объясняет наращивание сил в Европе необходимостью противодействия так называемой "российской угрозе".

Уточнения

Гаа́га — город и община на западе Нидерландов, у берега Северного моря, резиденция нидерландского правительства и парламента, столица Южной Голландии и местопребывание королевского двора.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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