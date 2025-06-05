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Россияне спасают Египет: как туризм стал главным козырем страны

2:02
Мир

Российские путешественники продолжают играть ключевую роль в развитии туристической отрасли на юге Синайского полуострова в Египте, а местные власти прилагают максимум усилий для предоставления им услуг высокого качества.

Египет
Фото: commons.wikimedia.org by Karelj, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Египет

Об этом в беседе с РИА Новости сообщил губернатор провинции Южный Синай Халед Мубарак.

По его словам, в определённые периоды года доля российских туристов достигает 25-30% от общего числа гостей региона, что делает их одной из важнейших групп для местной экономики.

Губернатор отметил, что администрация Южного Синая активно сотрудничает с российскими компаниями, чтобы увеличить приток туристов из России. Он также подчеркнул, что регион стремится расширять связи с Россией не только в сфере туризма, но и в области культуры и технического образования.

Кроме того, Мубарак выразил заинтересованность в укреплении партнёрства с российскими организациями для развития новых направлений, таких как инвестиции, промышленность, туризм и обмен опытом в вопросах экологии.

Ранее стало известно, что в 2024 году Египет посетили 1,4 миллиона россиян, что на 15% превышает показатели предыдущего года. Об этом сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. В свою очередь, премьер-министр Египта Мустафа Мадбули рассказал, что в этом году страна приняла рекордное число иностранных гостей — 15,7 миллиона человек.

Египетские власти ставят амбициозные цели: к 2028 году они планируют увеличить поток туристов до 30 миллионов человек ежегодно. Туризм остаётся одним из главных источников валютных поступлений в бюджет страны, и в планах правительства — довести доходы от этой отрасли до 30 миллиардов долларов в год.

Уточнения

Еги́пет — трансконтинентальное государство, расположенное в Северной Африке и на Ближнем Востоке (Синайский полуостров).

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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