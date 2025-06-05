Россияне спасают Египет: как туризм стал главным козырем страны

Российские путешественники продолжают играть ключевую роль в развитии туристической отрасли на юге Синайского полуострова в Египте, а местные власти прилагают максимум усилий для предоставления им услуг высокого качества.
Об этом в беседе с РИА Новости сообщил губернатор провинции Южный Синай Халед Мубарак.
По его словам, в определённые периоды года доля российских туристов достигает 25-30% от общего числа гостей региона, что делает их одной из важнейших групп для местной экономики.
Губернатор отметил, что администрация Южного Синая активно сотрудничает с российскими компаниями, чтобы увеличить приток туристов из России. Он также подчеркнул, что регион стремится расширять связи с Россией не только в сфере туризма, но и в области культуры и технического образования.
Кроме того, Мубарак выразил заинтересованность в укреплении партнёрства с российскими организациями для развития новых направлений, таких как инвестиции, промышленность, туризм и обмен опытом в вопросах экологии.
Ранее стало известно, что в 2024 году Египет посетили 1,4 миллиона россиян, что на 15% превышает показатели предыдущего года. Об этом сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. В свою очередь, премьер-министр Египта Мустафа Мадбули рассказал, что в этом году страна приняла рекордное число иностранных гостей — 15,7 миллиона человек.
Египетские власти ставят амбициозные цели: к 2028 году они планируют увеличить поток туристов до 30 миллионов человек ежегодно. Туризм остаётся одним из главных источников валютных поступлений в бюджет страны, и в планах правительства — довести доходы от этой отрасли до 30 миллиардов долларов в год.
Еги́пет — трансконтинентальное государство, расположенное в Северной Африке и на Ближнем Востоке (Синайский полуостров).
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