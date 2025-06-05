Убьём себя сами: в Европе предрекли скорый крах из-за решения по России

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Глава правительства Словакии Роберт Фицо выразил решительное несогласие с инициативой Еврокомиссии о полном прекращении поставок энергоресурсов из России в страны Евросоюза.

Фото: commons.wikimedia.org by EU2016 SK, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Роберт Фицо

Об этом он сообщил в своём аккаунте в социальной сети, уведомив, что уже проинформировал об этой позиции председателя Европейского совета Антониу Кошту.

По мнению словацкого премьера, реализация подобного плана может серьёзно подорвать конкурентоспособность экономики Евросоюза и поставить ряд европейских государств в крайне затруднительное положение.

Кроме того, Фицо рассказал, что довёл до сведения главы Евросовета информацию о петиции, запущенной в Словакии, которая требует проведения референдума по вопросу антироссийских санкций.

Он также упомянул о решении, принятом словацким парламентом, которое обязывает членов правительства воздерживаться от поддержки на международной арене любых ограничительных мер против России, если они наносят ущерб интересам Словакии.

В завершение премьер-министр отметил, что обратился к председателю Евросовета с просьбой включить в итоговые документы предстоящего саммита, намеченного на 26 июня, положения, направленные на содействие мирному урегулированию конфликта на Украине.

Уточнения

Ро́берт Фи́цо — словацкий политический и государственный деятель.

