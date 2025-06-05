Глава правительства Словакии Роберт Фицо выразил решительное несогласие с инициативой Еврокомиссии о полном прекращении поставок энергоресурсов из России в страны Евросоюза.
Об этом он сообщил в своём аккаунте в социальной сети, уведомив, что уже проинформировал об этой позиции председателя Европейского совета Антониу Кошту.
По мнению словацкого премьера, реализация подобного плана может серьёзно подорвать конкурентоспособность экономики Евросоюза и поставить ряд европейских государств в крайне затруднительное положение.
Кроме того, Фицо рассказал, что довёл до сведения главы Евросовета информацию о петиции, запущенной в Словакии, которая требует проведения референдума по вопросу антироссийских санкций.
Он также упомянул о решении, принятом словацким парламентом, которое обязывает членов правительства воздерживаться от поддержки на международной арене любых ограничительных мер против России, если они наносят ущерб интересам Словакии.
В завершение премьер-министр отметил, что обратился к председателю Евросовета с просьбой включить в итоговые документы предстоящего саммита, намеченного на 26 июня, положения, направленные на содействие мирному урегулированию конфликта на Украине.
Ро́берт Фи́цо — словацкий политический и государственный деятель.
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