Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Японский модуль готовится к посадке на Луну: Hakuto-R M2 выходит на финишную прямую
В России создают нацмессенджер с госуслугами: документы и льготы — прямо в чате
Нидерланды передают Украине флот из 100 судов: на что пойдут €400 млн помощи
Где спасаться в ЧС: адреса всех бомбоубежищ появятся на Госуслугах до конца года
Цирк вместо страны: Киев уничтожил стамбульские договоренности
Блондинка без окрашивания: неожиданный эффект старых рецептов
Борщ в Париже, оливье в Нью-Йорке: русские блюда, покорившие мир
Какие продукты стали дороже в России: лидеры подорожания за 10 лет
Отращиваем ресницы: 10 секретов, которые помогут сделать их длинными и густыми

Запад в панике: Путин и Трамп разрушили главный план глубинного государства

1:21
Мир

Недавний телефонный разговор между лидерами России и США вызвал серьёзный резонанс, который может поставить под угрозу устоявшиеся механизмы работы западных элит, ориентированных на поддержание напряжённости.

путин трамп
Фото: flickr.com by The White House, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
путин трамп

Об этом в своём Telegram-канале сообщил Кирилл Дмитриев, руководитель Российского фонда прямых инвестиций, занимающий пост специального представителя президента РФ по вопросам экономического взаимодействия с другими странами.

Он отметил, что состоявшаяся в среду беседа между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом вызвала ожидаемую негативную реакцию со стороны так называемого "глубинного государства" Запада и связанных с ним медиа. По его мнению, любые намёки на возможность переговоров и снижения уровня конфронтации воспринимаются этими силами как нарушение их привычной модели поведения, которая строится на искажении фактов и разжигании конфликтов.

Кроме того, он подчеркнул, что перспективы сотрудничества и диалога представляют собой серьёзную угрозу для системы, основанной на управляемом хаосе и нестабильности.

В завершение он акцентировал внимание на том, что именно взаимодействие, а не противостояние, отвечает интересам большинства государств и способствует укреплению безопасности на глобальном уровне.

Уточнения

Кирилл Александрович Дмитриев — российский финансист, инвестор. С 2011 года генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Сейчас читают
Медведь приносит подарки леснику: каждый год — как по расписанию
Домашние животные
Медведь приносит подарки леснику: каждый год — как по расписанию Аудио 
ГИБДД висит на хвосте без сирены — это ловушка: разбираемся, как не попасться
Авто
ГИБДД висит на хвосте без сирены — это ловушка: разбираемся, как не попасться Аудио 
Он выходит — и лес замирает: загадочный зверь заставляет птиц молчать
Домашние животные
Он выходит — и лес замирает: загадочный зверь заставляет птиц молчать Аудио 
Популярное
Легенды вторички: 5 кроссоверов, которые хочется купить даже спустя десятилетие

Есть кроссоверы, чья цена почти не падает с годами. Они ценятся за надёжность, ликвидность и комфорт. Мы собрали топ-5 машин, которые продаются даже спустя 10 лет.

Легенды вторички: 5 кроссоверов, которые хочется купить даже спустя десятилетие
Он выходит — и лес замирает: загадочный зверь заставляет птиц молчать
Он выходит — и лес замирает: загадочный зверь заставляет птиц молчать
Жена Воробьёва рассказала о талантах дочери, но промолчала о тайной свадьбе
ГИБДД висит на хвосте без сирены — это ловушка: разбираемся, как не попасться
Глубокий тыл отменяется: Кедми призвал Россию не расслабляться даже в Сибири Дмитрий Плотников Все застыли в ожидании ответа Путина за диверсии и теракты ВСУ Любовь Степушова Финансирование по-американски: терроризм, революции и бюджетный откат Юрий Бочаров
ТОП-5 лучших машин с пробегом до 1 миллиона рублей
Стало известно, что грозит организаторам выступлений Пугачёвой в России
Катастрофа, о которой молчит история: на дне Чёрного моря нашли города древних
Катастрофа, о которой молчит история: на дне Чёрного моря нашли города древних
Последние материалы
Цирк вместо страны: Киев уничтожил стамбульские договоренности
Какие продукты стали дороже в России: лидеры подорожания за 10 лет
Отращиваем ресницы: 10 секретов, которые помогут сделать их длинными и густыми
Россияне спасают Египет: как туризм стал главным козырем страны
Убьём себя сами: в Европе предрекли скорый крах из-за решения по России
Самые популярные авто Европы и России — разница, которую не скрыть
Опасный обман: кто из обезьян пугает больше, а кто — действительно угрожает
Пилот в больнице, самолёт в обломках: жесткая посадка Ан-2 под Саратовым
Депутат Росликов в Латвии перед выборами выступил в парламенте а-ля Жириновский
Ракетный шторм: Америка в шоке от ответа России после атаки на аэродромы
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.