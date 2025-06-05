Пошлины убьют Украину: Европа поставила точку в торговой войне

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Украина может потерять около 800 миллионов долларов в результате завершения действия торговых преференций с Евросоюзом в 2025 году. Об этом сообщил представитель Национального банка Украины на брифинге, трансляция которого велась на официальном сайте ведомства.

Фото: commons.wikimedia.org by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Флаг Украины и Европейского Союза

По его словам, с 6 июня следующего года прекратят действовать льготы, предоставленные Евросоюзом, что существенно скажется на экспорте. Он отметил, что даже с учётом продолжения торговли сверх установленных квот и переориентации на рынки других стран в период с июня по декабрь, чистые убытки составят значительную сумму — порядка 800 миллионов долларов.

Ранее стало известно, что Еврокомиссия не намерена продлевать режим беспошлинного ввоза украинских товаров после указанной даты. Вместо этого в Брюсселе рассматривают альтернативные варианты поддержки Киева, о чём сообщил представитель Еврокомиссии на одном из публичных мероприятий.

Стоит напомнить, что в 2022 году Евросоюз ввёл режим свободного ввоза украинской продукции, чтобы поддержать экономику страны. Однако это решение вызвало серьёзные проблемы на европейском рынке, особенно в странах, граничащих с Украиной.

Неконтролируемый импорт сельскохозяйственной продукции привёл к кризису, из-за чего Еврокомиссия установила лимиты на ввоз семи наиболее проблемных категорий товаров, включая яйца, мясо птицы, сахар, овёс, кукурузу, крупы и мёд.

Весной 2023 года ситуация обострилась настолько, что пять приграничных стран ЕС — Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия — обратились к руководству Еврокомиссии с просьбой принять меры для урегулирования кризиса, вызванного наплывом украинского зерна.

В ответ были введены временные ограничения, направленные на устранение логистических проблем в этих государствах. Эти меры действовали с мая по сентябрь, но в дальнейшем Еврокомиссия отказалась их продлевать, переложив ответственность за контроль экспорта на украинскую сторону.

Тем не менее, некоторые страны, такие как Словакия, Венгрия и Польша, решили самостоятельно продлить запреты на ввоз украинской продукции.

Например, Венгрия расширила список запрещённых товаров до 24 позиций, включив в него не только зерновые, но и мясо, птицу, яйца, мёд, овощи и даже вино.

Уточнения

Европе́йская коми́ссия — высший орган исполнительной власти Европейского союза, ответственный за подготовку законопроектов, выполнение решений Европарламента и Совета, контроль соблюдения договоров ЕС и других правовых актов и текущие дела союза.

