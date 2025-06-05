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Народ против элит: Словакия требует отменить санкции против России

2:31
Мир

Лидер Словацкого движения возрождения Роберт Швец, организовавший сбор подписей под петицией за отмену антироссийских санкций, сообщил РИА Новости, что намерен продолжать борьбу за проведение референдума по этому вопросу и готов предпринять юридические действия для достижения цели.

Флаг ЕС
Фото: commons.wikimedia.org by Richardprins, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Флаг ЕС

Накануне президент Словакии Петер Пеллегрини объявил, что проведение всенародного голосования по данной инициативе невозможно, так как представленная петиция не отвечает установленным требованиям.

Он пояснил, что текст документа сформулирован недостаточно чётко, что делает его интерпретацию неоднозначной. В ответ Швец подчеркнул, что борьба за референдум только начинается, и заверил, что активисты готовы вновь вступить в противостояние, используя правовые механизмы.

Ещё в начале мая активисты передали в канцелярию президента документ, призывающий к проведению референдума об отмене санкций против России, о чём сообщал корреспондент одного из российских информагентств. По данным Швеца, удалось собрать более 395 тысяч подписей, что значительно превышает необходимый минимум в 350 тысяч.

Инициаторы петиции предлагали вынести на голосование вопрос о том, согласны ли граждане Словакии отказаться от применения ограничительных мер против России, если те наносят ущерб местным жителям и бизнесу. Лидер партии DOMOV Павол Слота ранее отмечал, что необходимо стремиться хотя бы к смягчению последствий санкций, введённых европейскими странами, если их полная отмена невозможна.

Между тем в России неоднократно подчёркивали, что страна способна противостоять санкционному давлению, которое Запад усиливает на протяжении нескольких лет. В Москве указывали, что западные страны не готовы признать неэффективность своей политики ограничений. При этом в самих государствах Запада всё чаще звучат голоса о том, что антироссийские меры не приносят ожидаемого результата.

Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что стратегия Запада, направленная на сдерживание и ослабление России, носит долгосрочный характер, а санкции оказали негативное воздействие на всю мировую экономику. Он также отмечал, что главная цель таких мер — ухудшить качество жизни миллионов людей по всему миру.

Уточнения

Петер Пеллегрини (словац. Peter Pellegrini; род. 6 октября 1975, Банска-Бистрица, Чехословакия) — словацкий политический и государственный деятель. 

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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