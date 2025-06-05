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Санкционный капкан захлопнулся: Словакия нашла выход для Европы

1:18
Мир

Решение словацких парламентариев, выступивших против продления антироссийских санкций, может стать важным примером для других стран и привести к серьёзным изменениям в международной политике, считает заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев

Евросоюз
Фото: commons.wikimedia.org by Santeri Viinamäki, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Евросоюз

Своим мнением он поделился с ресурсом РИА Новости. 

Недавно депутаты Национального совета Словакии одобрили инициативу, предложенную Словацкой национальной партией (SNS), которая отвергает политику ограничительных мер в отношении России.

Согласно этому документу, члены правительства страны не должны поддерживать введение новых санкций против РФ. Косачев в беседе с журналистами отметил, что это решение имеет особую значимость, поскольку было принято подавляющим большинством голосов в стране с парламентской формой правления.

По мнению сенатора, данный шаг обязывает словацкое правительство придерживаться этой позиции, в том числе при принятии решений в рамках Европейского союза. Он также подчеркнул, что подобное развитие событий может стать прецедентом, способным повлиять на дальнейшую политику других государств и организаций, вызвав значительные последствия на международной арене.

Уточнения

Константи́н Ио́сифович Косаче́в — российский государственный деятель, дипломат, сенатор Российской Федерации, заместитель председателя Совета Федерации (с 2021), входит в Комитет по международным делам. 

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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