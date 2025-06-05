Решение словацких парламентариев, выступивших против продления антироссийских санкций, может стать важным примером для других стран и привести к серьёзным изменениям в международной политике, считает заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев.
Своим мнением он поделился с ресурсом РИА Новости.
Недавно депутаты Национального совета Словакии одобрили инициативу, предложенную Словацкой национальной партией (SNS), которая отвергает политику ограничительных мер в отношении России.
Согласно этому документу, члены правительства страны не должны поддерживать введение новых санкций против РФ. Косачев в беседе с журналистами отметил, что это решение имеет особую значимость, поскольку было принято подавляющим большинством голосов в стране с парламентской формой правления.
По мнению сенатора, данный шаг обязывает словацкое правительство придерживаться этой позиции, в том числе при принятии решений в рамках Европейского союза. Он также подчеркнул, что подобное развитие событий может стать прецедентом, способным повлиять на дальнейшую политику других государств и организаций, вызвав значительные последствия на международной арене.
Константи́н Ио́сифович Косаче́в — российский государственный деятель, дипломат, сенатор Российской Федерации, заместитель председателя Совета Федерации (с 2021), входит в Комитет по международным делам.
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