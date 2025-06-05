Газовая капитуляция: Европа уже не может без России

Европейские государства, несмотря на свою текущую политику отказа от закупок российского газа, в будущем осознают необходимость его использования, поделился своим мнением американский бизнесмен Стивен Линч в беседе с известным американским изданием.

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Он выразил уверенность, что европейские лидеры со временем пересмотрят свои взгляды, и подчеркнул, что в этот момент его сторона будет готова к сотрудничеству.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявлял о намерении приложить максимум усилий, чтобы газопровод "Северный поток — 2" так и не был введён в эксплуатацию. Между тем, в прошлом году одно из американских деловых изданий сообщило, что Стивен Линч проявил интерес к участию в аукционе по продаже этого газопровода, если он будет выставлен на торги в рамках процедуры банкротства швейцарской компании Nord Stream AG, управляющей проектом. В мае суд кантона Цуг в Швейцарии одобрил мировое соглашение между этой компанией и её мелкими кредиторами.

Комментируя слухи о возможной продаже газопровода, представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что в Москве не слышали о планах "Газпрома" выставлять "Северный поток — 2" на торги или передавать его в собственность американской стороне.

Ситуация вокруг газопроводов остаётся напряжённой после инцидентов 26 сентября 2022 года, когда на "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" произошли взрывы. Власти Германии, Дании и Швеции не исключили, что речь может идти о преднамеренном акте саботажа. Компания Nord Stream AG, управляющая первым газопроводом, сообщила, что повреждения носят беспрецедентный характер, а сроки восстановления инфраструктуры остаются неопределёнными.

В России по этому поводу было возбуждено уголовное дело, квалифицированное как акт международного терроризма. При этом Москва неоднократно обращалась к западным странам с просьбой предоставить информацию о ходе расследования, но, как отметил Песков, так и не получила никаких данных.

Важно отметить, что одна из веток "Северного потока — 2" осталась неповреждённой, однако Германия отказывается использовать её для поставок газа, руководствуясь политическими мотивами, о чём ранее говорил президент России Владимир Путин. Российские власти подчёркивали готовность возобновить экспорт топлива по уцелевшей линии, но дальнейшие шаги зависят исключительно от позиции европейских покупателей.

Уточнения

Йоахим-Фридрих Мартин Йозеф Мерц — немецкий политический деятель, федеральный канцлер Германии с 6 мая 2025 года, лидер Христианско-демократического союза с 31 января 2022 года.

