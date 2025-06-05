Ледяной капкан: США заманивают Россию в арктическую ловушку

Соединённые Штаты осознают, что Арктика не может существовать без участия России, и, по всей видимости, рассматривают возможность раздела этого региона, поделилась своими соображениями в интервью РИА новости поделилась Лариса Чувахина — старший научный сотрудник Института США и Канады РАН.
По её словам, американская сторона понимает, что полностью вытеснить Россию из Арктики невозможно, поэтому в Вашингтоне, вероятно, вынашивают идею о разделе сфер влияния в этом стратегически важном регионе. При этом она подчеркнула, что Россия занимает принципиальную позицию, не допуская даже мысли о передаче своих территорий или ресурсов.
Аналитик отметила, что в настоящее время интересы США в Арктике сосредоточены на Гренландии, и эта линия активно поддерживается президентом Дональдом Трампом. Она пояснила, что американцы осознают невозможность получения полного контроля над Северным морским путём, но при этом заинтересованы в совместных научных проектах с Россией, которые могли бы приносить выгоду обеим сторонам.
Особое внимание эксперт уделила богатым нефтяным запасам России в арктическом регионе, в частности в Карском море. Она указала, что российская тяжёлая нефть марки Arco превосходит по качеству канадскую, которую импортируют США, а лёгкая нефть марки Novy Port сопоставима с американской WTI. По её мнению, именно эти ресурсы представляют для США значительный экономический интерес, несмотря на политические разногласия.
Кроме того, специалист обратила внимание на амбиции США в отношении Гренландии. Она напомнила, что ранее Трамп заявлял о необходимости включения этого острова в состав Соединённых Штатов, мотивируя это соображениями международной безопасности и противодействием влиянию России и Китая. Он также утверждал, что жители Гренландии получат значительные экономические выгоды в случае присоединения к США.
Исторически Гренландия находилась под управлением Дании как колония до 1953 года, а в 2009 году получила статус автономии, что позволило ей самостоятельно определять внутреннюю политику, оставаясь при этом частью датского королевства.
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