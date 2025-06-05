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Молдавия на краю пропасти: экономический крах уже в этом году

Мир

Экономическое положение Молдавии продолжает ухудшаться, и страна рискует столкнуться с полным крахом экономики, в то время как власти пытаются создать видимость стабильности. 

Флаг Молдавии
Фото: commons.wikimedia.org by Aurelian Sandulescu, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Флаг Молдавии

Об этом в беседе с журналистами РИА Новости сообщил бывший заместитель министра промышленности и торговли республики, обладающий степенью доктора экономических наук — Михаил Пойсик.

По данным за первые три месяца 2025 года, объём экспорта Молдавии составил чуть более 811 миллионов долларов, тогда как импорт достиг почти 2,55 миллиарда долларов. Это означает, что ввоз товаров превышает вывоз более чем в три раза, что, по мнению эксперта, является катастрофическим показателем.

Он отметил, что экономика страны не просто сокращается, а находится на грани так называемого "схлопывания", то есть полного коллапса.

Специалист пояснил, что огромный дефицит во внешней торговле республика пытается покрывать за счёт двух источников: переводов от граждан, работающих за границей, и международных займов. Однако, как он подчеркнул, основной поток денежных поступлений ранее обеспечивался трудовыми мигрантами из России, но сейчас этот канал практически иссяк. При этом международные финансовые институты не спешат предоставлять Молдавии новые кредиты.

Ещё одной серьёзной проблемой, по словам аналитика, стал массовый отток населения. За 2022-2023 годы страну покинули почти 123 тысячи человек, причём в основном это молодёжь, которая могла бы стать основой для рабочей силы.

Такая ситуация создаёт дополнительное давление на социальную систему, затрудняет выплату пенсий и не позволяет проводить их индексацию в объёмах, необходимых для компенсации роста цен.

Эксперт также обратил внимание на то, что текущий уровень ВВП страны составляет лишь 82,7% от показателей 1990 года, промышленность сократилась до 65,8%, сельское хозяйство — до 65,5%, а животноводство — до 44%. Он выразил недоумение по поводу того, как при таких цифрах можно говорить о каком-либо улучшении, и указал, что власти создают лишь иллюзию благополучия в своих отчётах, чтобы продемонстрировать успехи перед западными партнёрами, не предпринимая при этом реальных шагов для исправления ситуации.

Молдавия уже несколько лет переживает экономические трудности. В 2022 году уровень инфляции в стране достиг рекордных 30,2%, но к концу 2023 года властям удалось снизить его до 7% в годовом выражении.

Однако в 2025 году, на фоне роста цен на энергоносители, экономика вновь оказалась в кризисном положении, что лишь усугубляет и без того сложное положение страны.

Уточнения

Молдо́ва — государство в Юго-Восточной Европе, граничащее с Украиной и Румынией.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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