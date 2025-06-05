Служба внешней разведки (СВР) России обнародовала информацию о том, что британское внешнеполитическое ведомство активно вовлекает различные общественные группы в Грузии для проведения действий, направленных на дестабилизацию ситуации в стране.
По данным разведслужбы, Министерство иностранных дел Великобритании привлекло к этой деятельности около 100 организаций, представляющих молодёжные и студенческие объединения, а также феминистские и ЛГБТ*-движения, действующие в разных регионах Грузии.
В СВР подчеркнули, что такие шаги нацелены на подрыв внутренней стабильности государства.
Эти сведения вызывают серьёзные вопросы о вмешательстве иностранных сил во внутренние дела Грузии, особенно на фоне её стремления к укреплению национального суверенитета.
* движение признано экстремистским и запрещено на территории России.
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