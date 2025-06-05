Миграционный шторм: США закрывают границы – и Европа содрогается

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Недавно подписанный президентом США Дональдом Трампом указ, вводящий запрет и ограничения на въезд для граждан ряда стран, может привести к серьёзным потрясениям в жизни людей и экономике затронутых государств, сообщают американские СМИ.

Фото: unsplash.com by Alex Martinez alex_martinez, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Флаг США

Согласно новым мерам, полный запрет на въезд в США коснулся жителей 12 стран, среди которых Афганистан, Чад, Конго, Экваториальная Гвинея, Гаити, Сомали и Иран. Кроме того, ограничения на посещение Соединённых Штатов были введены для граждан ещё семи государств, включая Кубу, Туркменистан и Венесуэлу.

По информации американских изданий, такие шаги вызвали волну тревоги и неопределённости среди тех, кто оказался под действием указа, а также могут спровоцировать сбои в международных поездках и повседневной жизни.

Аналитики подчёркивают, что новые ограничения особенно сильно ударят по людям, планировавшим переезд в США, в частности из Афганистана. Также значительный ущерб может быть нанесён жителям Гаити, где в настоящее время наблюдается один из самых тяжёлых кризисов за последние годы.

Особое внимание СМИ уделили тому, что при обосновании указа американский лидер упомянул теракт в Боулдере, штат Колорадо, в результате которого пострадали 15 человек. Подозреваемым в этом преступлении оказался мигрант из Египта, однако эта страна не вошла в список государств, попавших под запрет, что вызвало дополнительные вопросы.

Между тем, местные телеканалы уточнили, что число пострадавших в результате инцидента в Боулдере увеличилось до 15 человек. Напомним, ранее сообщалось, что нападение произошло 1 июня во время акции в поддержку израильских заложников в секторе Газа.

Тогда в результате атаки пострадали восемь человек в возрасте от 52 до 88 лет, один из которых находился в критическом состоянии. Нападавший использовал самодельное зажигательное устройство и выкрикивал лозунги в поддержку Палестины.

Ситуация вокруг указа продолжает вызывать ожесточённые споры, а его последствия могут затронуть не только международные отношения, но и жизни миллионов людей по всему миру.

Уточнения

До́нальд Джон Трамп (англ. Donald John Trump; род. 14 июня 1946, Куинс, Нью-Йорк, США) — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер.

