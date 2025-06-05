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Бунт в Евросоюзе: Словакия нанесла удар по всей санкционной системе

2:24
Мир

В Словакии разворачиваются события, которые могут кардинально изменить её позицию в отношении антироссийских санкций.

Presidential Palace, Bratislava, Slovakia
Фото: flickr.com by Jorge Andrade, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Presidential Palace, Bratislava, Slovakia

Недавно парламент страны принял резолюцию, которая выступает против ограничительных мер и торговых барьеров в отношении России, делая акцент на защите национальных экономических и энергетических интересов. Инициатором документа стала Словацкая национальная партия (SNS), входящая в правящую коалицию.

Вице-спикер парламента и лидер SNS Андрей Данко подчеркнул, что этот шаг имеет историческое значение, особенно учитывая, что Словакия стала первой страной Евросоюза, официально выразившей подобную позицию.

Он выразил признательность всем депутатам, поддержавшим инициативу, отметив, что принятый документ подтверждает негативное влияние санкций на экономику страны. Кроме того, резолюция обязывает правительство минимизировать ущерб от ограничительных мер и воздерживаться от поддержки новых санкций против России.

Тем временем в обществе также нарастает недовольство санкционной политикой. Активисты, представляющие Словацкое движение возрождения, собрали почти 400 тысяч подписей под петицией, призывающей к проведению референдума об отмене санкций. Они предложили вынести на голосование вопрос о том, согласны ли граждане отказаться от мер, наносящих вред экономике и бизнесу страны. Однако президент Словакии Петер Пеллегрини отклонил инициативу, указав на нечёткость формулировок в документе, что, по его мнению, делает проведение референдума невозможным.

Этот отказ вызвал бурную реакцию. Андрей Данко выразил недоумение решением главы государства, отметив, что в случае сомнений президент обязан был передать петицию в Конституционный суд для проверки, а не отклонять её единолично.

Лидер Словацкого движения возрождения Роберт Швец пошёл ещё дальше, назвав действия президента незаконными и нарушающими права граждан на волеизъявление.

Ситуация в Словакии продолжает накаляться, и дальнейшее развитие событий может повлиять не только на внутреннюю политику страны, но и на её отношения с Евросоюзом.

Уточнения

Андрей Данко — словацкий политический деятель. Глава националистической Словацкой национальной партии с 2012 года. 

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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