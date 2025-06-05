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Кураторы обиделись: Запад намерен погрузить Грузию в ад

1:19
Мир

Недавно стало известно, что определённые круги на Западе выражают крайнее недовольство тем, как Грузия стремится вырваться из-под влияния сил, продвигающих либерально-глобалистские идеи, которые, по мнению многих, не соответствуют традиционным ценностям грузинского народа.

Митинг в Грузии
Фото: commons.wikimedia.org by Giorgi Chokheli, Photographer of the United National Movement, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Митинг в Грузии

Об этом сообщили представители пресс-бюро российской Службы внешней разведки (СВР).

Согласно данным, поступившим в СВР, западные партнёры особенно обеспокоены тем, что Грузия, которая ещё недавно, в период правления Михаила Саакашвили, считалась примером демократических преобразований в регионе Закавказья, теперь всё больше ориентируется на защиту собственных национальных интересов. В СВР отметили, что на Западе такие изменения воспринимаются как движение в сторону авторитарного стиля управления, что вызывает серьёзное раздражение у тех, кто привык видеть в Тбилиси проводника своих идей.

Этот поворот в политике Грузии, как подчёркивают в разведслужбе, стал неожиданным ударом для тех, кто рассчитывал на её безоговорочную поддержку западных инициатив. Теперь же страна всё чаще делает выбор в пользу самостоятельности, что, по мнению аналитиков, может кардинально изменить баланс сил в регионе.

Уточнения

Михаи́л Никола́евич Саакашви́ли — грузинский и украинский государственный и политический деятель.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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