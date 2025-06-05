Власти Великобритании намерены значительно усилить поддержку неправительственных организаций в Грузии, которые выступают против действующей власти, с целью активизации их протестной деятельности.
Об этом стало известно из информации, распространённой пресс-службой российской Службы внешней разведки (СВР).
Согласно данным, Лондон готов выделить дополнительные средства на развитие оппозиционных структур в Грузии, чтобы подтолкнуть их к более решительным действиям, направленным на дестабилизацию политической ситуации в стране.
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