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Секретный рычаг Лондона в Тбилиси: финансирование бунта началось

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Мир

Власти Великобритании намерены значительно усилить поддержку неправительственных организаций в Грузии, которые выступают против действующей власти, с целью активизации их протестной деятельности.

Флаг Грузии
Фото: commons.wikimedia.org by AR Paris France, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Флаг Грузии

Об этом стало известно из информации, распространённой пресс-службой российской Службы внешней разведки (СВР).

Согласно данным, Лондон готов выделить дополнительные средства на развитие оппозиционных структур в Грузии, чтобы подтолкнуть их к более решительным действиям, направленным на дестабилизацию политической ситуации в стране.

Уточнения

Служба внешней разведки Российской Федерации — федеральная служба, основной орган внешней разведки Российской Федерации, спецслужба. 

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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