Секретный рычаг Лондона в Тбилиси: финансирование бунта началось

0:34 Your browser does not support the audio element. Мир

Власти Великобритании намерены значительно усилить поддержку неправительственных организаций в Грузии, которые выступают против действующей власти, с целью активизации их протестной деятельности.

Фото: commons.wikimedia.org by AR Paris France, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Флаг Грузии

Об этом стало известно из информации, распространённой пресс-службой российской Службы внешней разведки (СВР).

Согласно данным, Лондон готов выделить дополнительные средства на развитие оппозиционных структур в Грузии, чтобы подтолкнуть их к более решительным действиям, направленным на дестабилизацию политической ситуации в стране.

Уточнения

Служба внешней разведки Российской Федерации — федеральная служба, основной орган внешней разведки Российской Федерации, спецслужба.

