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Нидерланды вошли в штопор: Вилдерс запустил механизм крушения власти

1:10
Мир

Избирательный совет Нидерландов предложил провести досрочные выборы в парламент страны, назвав наиболее вероятной датой 29 октября 2025 года.

нидерланды
Фото: commons.wikimedia.org by Juke Schweizer, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
нидерланды

Об этом стало известно из официального заявления, опубликованного в среду.

Как уточняется, представители совета направили соответствующее предложение министру внутренних дел и по делам королевства, указав, что именно эта дата является первым возможным вариантом для организации голосования.

Накануне премьер-министр Нидерландов Дик Схоф подал прошение об отставке правительства королю страны. Поводом для этого стало решение лидера правой Партии свободы (PVV) Герта Вилдерса разорвать коалиционное соглашение. Король Виллем-Александр согласился с отставкой министров, представляющих Партию свободы, но призвал остальных членов кабинета продолжить исполнение своих обязанностей.

Причиной выхода Вилдерса из коалиции стало отсутствие поддержки его инициативы по ужесточению миграционной политики со стороны других участников правящего альянса.

Уточнения

Хендри́кюс Вилхе́лмюс Мари́я (Дик) Схоф — нидерландский государственный деятель, премьер-министр Нидерландов со 2 июля 2024 года до 3 июня 2025 года.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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