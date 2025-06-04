Курская область в центре внимания: сенсационные договорённости с КНДР

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В Пхеньяне состоялась встреча секретаря Совета безопасности России Сергея Шойгу с лидером КНДР Ким Чен Ыном, посвящённая обсуждению ряда важных вопросов.

Фото: flickr.com by Roman Harak, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Флаг КНДР

Об этом в среду сообщила пресс-служба аппарата Совбеза РФ.

По информации ведомства, в ходе переговоров стороны уделили внимание перспективам восстановления Курской области. Кроме того, был затронут вопрос о мерах, направленных на сохранение памяти о подвиге корейских воинов, участвовавших в освобождении этого региона от украинских вооружённых сил.

Представители пресс-службы отметили, что значительная часть беседы была посвящена темам, изложенным в послании, которое ранее президент России направил главе Северной Кореи.

Помимо этого, участники встречи провели обстоятельный обмен мнениями по актуальным международным проблемам, включая ситуацию на Украине. Также были рассмотрены перспективы укрепления двусторонних связей между Москвой и Пхеньяном в рамках недавно подписанного Договора о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве.

Уточнения

Ким Чен Ын — северокорейский политический, государственный, военный и партийный деятель, является председателем Государственного совета КНДР (с 2016 года, переизбран в апреле 2019 года.

