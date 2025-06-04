Маск объявил войну Трампу: миллиардер покинул администрацию США

1:33 Your browser does not support the audio element. Мир

Американский бизнесмен Илон Маск решил покинуть администрацию президента США Дональда Трампа из-за нарастающих противоречий по ряду ключевых вопросов, о чём сообщил телеканал ABC, ссылаясь на свои источники.

Фото: commons.wikimedia.org by The White House, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Дональд Трамп, Илон Маск

По данным информированных лиц, Маск был недоволен сокращением налоговых льгот для производителей электромобилей, предусмотренным в рамках законопроекта о сокращении государственных расходов.

Кроме того, его не устраивала сделка, заключённая Трампом, по созданию альянса в области искусственного интеллекта под названием Stargate, в котором участвует компания OpenAI — конкурент принадлежащей Маску фирмы xAI. Источники отметили, что Маск в частных беседах выражал резкое недовольство этой инициативой, особенно подчёркивая, что его компания не была включена в проект.

Ещё одним поводом для разногласий стало решение отозвать кандидатуру Джареда Айзекмана, которого Маск считал своим союзником, с поста главы НАСА.

Во вторник Маск открыто раскритиковал масштабный законопроект Трампа, направленный на сокращение федеральных расходов, назвав его крайне неудачным и неприемлемым.

На прошлой неделе стало известно, что Маск оставил должность руководителя департамента эффективности правительства США (DOGE) в администрации Трампа. При этом он уточнил, что, несмотря на уход, намерен оставаться другом и советником президента.

Уточнения

И́лон Рив Маск — американский предприниматель, инженер и миллиардер, государственный, политический и общественный деятель.

