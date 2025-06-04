Немцев начали эвакуировать из-за находки бомб США: взрывчатки обнаружили в центре Кёльна

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Три неразорвавшиеся бомбы США времен Второй Мировой войны обнаружили в центре Кёльна.

Фото: commons.wikimedia.org by Clemens Vasters from Viersen, Germany, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Флаг Германии

Бомбы с ударными взрывателями заставили правительство города начать эвакуацию всех людей в радиусе 1 км от места находки.

Эвакуировать собираются 20,5 тысячи жителей, а также работников телерадиовещательной компании RTL, местной ратуши, больницы и нескольких соцучреждений. Международный ЖД вокзал будет закрыт, пишет KP. RU.

Уточнения

Кёльн (нем. Köln МФА: , рип. Kölle МФА: , лат. Colonia) — город в Федеративной Республике Германия, в земле Северный Рейн-Вестфалия.

