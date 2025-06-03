Заставка на телефоне Трампа помогла психологу определить его тип личности

Обычно на заставки гаджетов люди ставят красивые обои, изображения животных, природы, детей или близких людей. А вот у президента США Дональда Трампа совсем иная ситуация. Психоаналитик по заставке его телефона поняла, что за тип личности у американского лидера.
Президент США предпочитает лицезреть на обоях своего гаджета собственное фото. Трамп указует сам себе перстом прямо в лицо, как на знаменитом американском плакате времен Первой Мировой.
Недавно, во время брифинга в Белом доме фотограф э Reuters сняла портрет президента, красующийся у него на заставке.
"Нынешний президент США — нарцисс 100%, это даже не обсуждается. Себя он обожает больше остальных. Но нарциссизм Трампа — конструктивного толка. Такие люди не просто наслаждаются своим величием, смысл их жизни — проявить себя, двигать историю", — считает президент Евразийской конфедерации психоаналитической психотерапии Людмила Полянова.
Она отметила, что такие люди хотят выйти на яркую сцену, чтобы все о них в один голос кричали: "Да, он лучший".
По словам Поляновой, у мужчин в возрасте перст указующий может служить компенсацией ослабления мужской силы, сообщает KP. RU.
До́нальд Джон Трамп (англ. Donald John Trump; род. 14 июня 1946, Куинс, Нью-Йорк, США) — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер.
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