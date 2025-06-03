Турецкий мужчина покорил соцсети: он каждый день переплывает Босфор по дороге на работу

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Житель Стамбула Дженгиз Хан самым необычным образом добирается на работу — он переплывает пролив Босфор каждое утро.

Фото: commons.wikimedia.org by Alisa Fatikhova, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Флаг Турции

Мужчина выходит из дома рано и плывет полчаса. Так он добирается от европейской до азиатской части Стамбула. Хан плывет с вещами, упакованными в водонепроницаемый пакет, сообщает KP. RU.

Мужчина является членом клуба Sarayburnu Fatihleri, в котором состоят порядка 400 человек. Все эти люди плавают через Босфор три-четыре раза в неделю даже зимой. Некоторые из них так плавают уже более 20 лет, Дженгиз же переплывает пролив уже почти 8 лет.

Уточнения

Босфо́р (греч. Βόσπορος, тур. İstanbul Boğazı) — пролив между Европой и Малой Азией, соединяющий Чёрное море с Мраморным.

