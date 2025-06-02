Толпа индийцев притворялась нейросетью Natasha и заработала миллионы долларов

700 индийцев 8 лет притворялись нейросетью "Natasha" и заработали 500 миллионов долларов.
Сначала лже-нейросеть должна была помогать людям с созданием приложений, но в итоге выяснилось, что никакого чат-бота никогда и не было. Оказалось, что создатели стартапа наняли большой штат сотрудников, выдав его за чат-бот. Задумка разработчиков была такой: пользователи вводят промт в чат-бот, а на выходе получают готовое приложение.
Инвесторы, в том числе Microsoft и Qatar Investment Authority, вложили деньги, которые не тратили на задуманное.
И́ндия (хинди भारत, англ. India), официальное название — Респу́блика И́ндия (хинди भारत गणराज्य Bhārat Gaṇarājya, англ. Republic of India) — государство в Южной Азии.
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