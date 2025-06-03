Американский инвестор пытал неделями итальянца из-за криптовалюты

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В Нью-Йорке криптоинвестор Джон Вельц несколько недель пытал 28-летнего итальянца, пытаясь узнать у него пароль от биткоин-кошелька. В итоге потерпевший мужчина сбежал.

Фото: flickr by Хорхе Франганильо, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Биткоин

Он рассказал, что его связывали и накачивали наркотиками, били током, ударяли по голове огнестрельным оружием, а однажды подвесили над лестничным пролётом, угрожая скинуть.

Итальянец согласился дать пароль, сказав, что он хранится на ноутбуке в другой комнате. Когда аферист отвернулся, он сбежал из особняка и пошёл к полицейскому за помощью.

Вечером того же дня Вельца арестовали, в его доме обнаружили много улик.

Уточнения

Битко́йн или битко́ин (англ. Bitcoin, от bit — бит и coin — монета) — пиринговая платёжная система, использующая одноимённую единицу для учёта операций.

