20 таблеток в день: Илон Маск под наркотическим ударом с президентом США

Американский бизнесмен Илон Маск столкнулся с ухудшением здоровья, вызванным активным употреблением наркотических веществ во время предвыборной кампании Дональда Трампа, сообщила газета New York Times.
Согласно информации издания, предприниматель употреблял такие вещества, как экстази и психоделические грибы, а также носил с собой коробку для лекарств, в которой находилось около 20 таблеток, включая препараты, маркированные как стимулятор "Аддералл".
Кроме того, издание отметило, что Маск сам признавался своему окружению в проблемах с мочевым пузырём, которые возникли из-за чрезмерного использования кетамина.
Как подчеркнул автор статьи, грань между медицинским применением и употреблением наркотиков в развлекательных целях у Маска оказалась размытой, что вызывало беспокойство у его близких. Однако, как утверждает газета, на запросы журналистов о возможной зависимости предприниматель отвечать отказался, а его адвокат также воздержался от комментариев по этому поводу.
Ранее, в апреле, член палаты представителей США от Демократической партии Майки Шеррилл разработала законопроект, который мог бы обязать Маска и сотрудников его департамента пройти тестирование на наркотики.
Ещё в 2023 году издание Wall Street Journal опубликовало материал, в котором говорилось о том, что Маск употребляет кетамин. В начале 2024 года то же издание, ссылаясь на свои источники, сообщило, что предприниматель продолжает использовать различные виды наркотиков, особенно кетамин, что может негативно сказаться не только на его здоровье, но и на деятельности компаний, которыми он руководит.
В минувшую пятницу миллиардер завершил свою работу в администрации президента США Дональда Трампа, получив от главы государства символический ключ от Белого дома.
И́лон Рив Маск — американский предприниматель, инженер и миллиардер, государственный, политический и общественный деятель.
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