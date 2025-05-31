20 таблеток в день: Илон Маск под наркотическим ударом с президентом США

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Американский бизнесмен Илон Маск столкнулся с ухудшением здоровья, вызванным активным употреблением наркотических веществ во время предвыборной кампании Дональда Трампа, сообщила газета New York Times.

Фото: commons.wikimedia.org by The White House, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Дональд Трамп и Илон Маск

Согласно информации издания, предприниматель употреблял такие вещества, как экстази и психоделические грибы, а также носил с собой коробку для лекарств, в которой находилось около 20 таблеток, включая препараты, маркированные как стимулятор "Аддералл".

Кроме того, издание отметило, что Маск сам признавался своему окружению в проблемах с мочевым пузырём, которые возникли из-за чрезмерного использования кетамина.

Как подчеркнул автор статьи, грань между медицинским применением и употреблением наркотиков в развлекательных целях у Маска оказалась размытой, что вызывало беспокойство у его близких. Однако, как утверждает газета, на запросы журналистов о возможной зависимости предприниматель отвечать отказался, а его адвокат также воздержался от комментариев по этому поводу.

Ранее, в апреле, член палаты представителей США от Демократической партии Майки Шеррилл разработала законопроект, который мог бы обязать Маска и сотрудников его департамента пройти тестирование на наркотики.

Ещё в 2023 году издание Wall Street Journal опубликовало материал, в котором говорилось о том, что Маск употребляет кетамин. В начале 2024 года то же издание, ссылаясь на свои источники, сообщило, что предприниматель продолжает использовать различные виды наркотиков, особенно кетамин, что может негативно сказаться не только на его здоровье, но и на деятельности компаний, которыми он руководит.

В минувшую пятницу миллиардер завершил свою работу в администрации президента США Дональда Трампа, получив от главы государства символический ключ от Белого дома.

Уточнения

И́лон Рив Маск — американский предприниматель, инженер и миллиардер, государственный, политический и общественный деятель.

