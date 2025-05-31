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Китай не прогнётся: JPMorgan назвал США главного врага торговой войны

Мир

Администрация США не должна рассчитывать на то, что Китай уступит под давлением в торговых вопросах, отметил генеральный директор JPMorgan Chase Джейми Даймон в своём выступлении на экономическом форуме, организованном президентским фондом имени Рональда Рейгана.

Флаг США и Китай
Фото: commons.wikimedia.org by Chainwit., https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Флаг США и Китай

По его словам, недавняя поездка в Китай убедила его в том, что эта страна не испытывает страха перед внешним давлением. Он подчеркнул, что не стоит ожидать, будто Пекин будет искать компромиссы на условиях Вашингтона.

Даймон также добавил, что в случае возникновения проблем Китай мобилизует значительные ресурсы, включая десятки тысяч инженеров, и что страна готовилась к подобным вызовам на протяжении многих лет.

Кроме того, глава крупнейшего американского банка указал, что Китай не следует считать главным противником США. Он выразил мнение, что более серьёзной угрозой для Америки является неэффективное управление в различных секторах экономики.

Между тем, в пятницу президент США Дональд Трамп сообщил о намерении провести телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином, чтобы попытаться разрешить торговые противоречия между странами.

Ранее, в апреле, Вашингтон ввёл новые пошлины на товары из Китая, увеличив их до 145%, мотивируя это необходимостью устранить торговый дисбаланс. В ответ Пекин повысил свои тарифы на американскую продукцию до 125%.

Уточнения

JPMorgan Chase & Co, "Дж. П. Морган Чейз и Ко." - американский транснациональный финансовый конгломерат, один из крупнейших банков мира, с центром управления в Нью-Йорке, район Манхэттен.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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