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27,5% за каждый автомобиль: как США душат японский экспорт

3:58
Мир

На переговорах между Японией и США по вопросам пошлин достигнут определённый прогресс в рамках четвёртого этапа консультаций, а следующий, пятый раунд, запланирован перед саммитом G7, который пройдёт в июне.

Япония
Фото: commons.wikimedia.org by Russian753, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Япония

Об этом говорится в официальном заявлении Министерства иностранных дел Японии, с которым ознакомилось РИА Новости.

В ходе четвёртого раунда японская сторона, представленная министром по делам восстановления экономики Рёсэем Акадзавой, решительно настаивала на пересмотре американских мер в области пошлин.

Как отмечается в документе, благодаря четырём визитам министра и проведённым двусторонним встречам обе страны смогли лучше понять позиции друг друга, что позволило продвинуться в обсуждении возможного соглашения. Кроме того, стороны договорились ускорить взаимодействие и провести ещё одну встречу перед возможным саммитом лидеров Японии и США на G7.

Переговоры длились более двух часов. От США в них участвовали министр финансов Скотт Бессент и министр торговли Говард Латник. Напомним, что Япония уже провела четыре этапа консультаций с США по вопросу пошлин. Первый раунд был отмечен присутствием президента США Дональда Трампа.

Ранее, 2 апреля, Трамп подписал указ о введении так называемых «взаимных» пошлин на импорт из других стран, установив базовую ставку в 10%. Однако для большинства государств ставки оказались выше, так как, по объяснению управления торгового представителя США, они рассчитывались с учётом торгового дефицита Штатов с каждой страной, чтобы достичь баланса в торговле. Позже, 9 апреля, Трамп объявил о временной приостановке введения таких пошлин в отношении более чем 75 стран на 90 дней.

До этого Япония уже столкнулась с американскими пошлинами: с 12 марта на сталь и алюминий были введены 25%-ные ставки, а с 3 апреля такие же пошлины затронули автомобили, произведённые за пределами США.

В Японии сложившуюся ситуацию называют национальным кризисом, а в местных СМИ появился термин «трамп-шок», который сравнивают с кризисами прошлых лет, такими как «лиман-шок» (связанный с банкротством Lehman Brothers в 2008–2009 годах) и «корона-шок» (вызванный пандемией).

США остаются крупнейшим рынком для японского экспорта, на который приходится 21,3 триллиона иен (около 146,5 миллиарда долларов). При этом почти треть этой суммы составляет экспорт автомобилей.

Если раньше пошлины на японские машины в США составляли 2,5%, то после введения новых мер они выросли до 27,5%. По итогам 2024 года экспорт японских автомобилей в США достиг 6,026 триллиона иен (примерно 40 миллиардов долларов), что составляет 28,3% от общего объёма японского экспорта в эту страну.

Японское правительство неоднократно подчёркивало, что будет продолжать разъяснять свою позицию американской стороне, указывая на значительные инвестиции японских автопроизводителей в экономику США. В частности, речь идёт о прямых вложениях на сумму 61 миллиард долларов и создании 2,3 миллиона рабочих мест. В последние пять лет Япония остаётся крупнейшим инвестором в США, поэтому включение страны в список государств, подпадающих под пошлины, считается несправедливым.

Уточнения

Скотт Ке́ннет Го́мер Бе́ссент / Бе́ссант — американский управляющий хедж-фондом и государственный деятель. Министр финансов США с 28 января 2025 года.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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