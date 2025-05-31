Усилия Эрдогана: источник делится необычной информацией о переговорах РФ и Украины

2:10 Your browser does not support the audio element. Мир

Очередной этап переговоров между Россией и Украиной, скорее всего, пройдёт в рабочем офисе администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Стамбуле, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

Фото: Кировский районный исполнительный комитет by БелТА, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Переговоры между Россией и Украиной в Белоруссии

По его словам, местом встречи, как и в прошлый раз, станет офис в районе Долмабахче.

Этот офис находится вблизи знаменитого дворца Долмабахче, который привлекает множество туристов, и расположен в одном из самых оживлённых районов города. Во время первого раунда переговоров, который освещали более 250 журналистов, их присутствие временами создавало неудобства для туристов и местных жителей, особенно для тех, кто направлялся к паромному причалу, находящемуся рядом с входом в офис.

Новый этап диалога запланирован на понедельник, 2 июня, в Стамбуле. На встрече российская сторона намерена представить меморандум, касающийся будущего мирного соглашения.

Документ охватывает все ключевые вопросы, направленные на устранение причин конфликта. Состав российской делегации останется неизменным по сравнению с предыдущим раундом: в неё войдут помощник президента Владимир Мединский, заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба Вооружённых сил РФ Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин.

Ранее президент Турции выразил надежду на то, что переговоры приведут к личной встрече президентов России и Украины. Напомним, что первая за последние три года встреча представителей двух стран состоялась 16 мая в Стамбуле.

Тогда стороны договорились о крупном обмене пленными в формате "1000 на 1000", а также обсудили возможные пути к перемирию. Украинская сторона предложила организовать встречу на уровне глав государств, и Россия приняла это предложение к рассмотрению. Обмен пленными, о котором договорились ранее, уже успешно завершён.

Уточнения

Редже́п Тайи́п Эрдога́н — турецкий государственный и политический деятель, действующий 12-й президент Турции с 28 августа 2014 года.

