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Четверть миллиарда убийц на свободе: непредсказуемые последствия аварии в США

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Мир

В американском штате Вашингтон произошёл необычный инцидент: из-за аварии с участием грузовика на свободу вырвались около 250 миллионов пчёл.

Флаг США
Фото: commons.wikimedia.org by Leosmedley, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Флаг США

Об этом сообщили представители офиса шерифа округа Уотком, уточнив, что фура, перевозившая ульи, перевернулась, что и привело к массовому "побегу" насекомых.

Власти призвали местных жителей держаться подальше от района происшествия, так как существует риск распространения пчёл по окрестностям и их возможного роения.

На место аварии оперативно прибыли не только сотрудники правоохранительных органов, но и специалисты управления общественных работ округа, а также профессиональные пчеловоды. В настоящее время участок дороги, где произошёл инцидент, полностью перекрыт, а эксперты прилагают усилия, чтобы вернуть насекомых в ульи, которые выпали из кузова грузовика во время аварии.

Уточнения

Вашингто́н штат на северо-западе США, 42-й штат в составе страны. Столица — город Олимпия, крупнейший город — Сиэтл. Население — 7 715 946 человек (2020 г.).

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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