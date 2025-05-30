Одна таблетка спасёт Байдена: экс-президент США рассказал о лечении рака

Экс-президент США Джо Байден рассказал, что приступил к лечению онкологического заболевания, которое включает прием специального препарата, и подчеркнул, что болезнь не распространилась на другие органы.
На мероприятии в штате Делавэр, посвященном памяти погибших военнослужащих, Байден отметил, что терапия сводится к ежедневному приему одной таблетки в течение шести недель, после чего будет назначен другой препарат. Он также добавил, что его кости остаются крепкими, а внутренние органы не пострадали. Это стало первым публичным заявлением Байдена о своем заболевании после того, как информация о нем стала достоянием общественности.
Кроме того, бывший президент сообщил, что находится под наблюдением известного хирурга, который в прошлом сам смог победить рак. Байден выразил уверенность в благоприятном прогнозе своего лечения.
Ранее, 18 мая, представители офиса Байдена сообщили, что у 82-летнего политика была выявлена агрессивная форма рака простаты, которая затронула костную ткань.
Де́лавэр — штат США, один из Средне-Атлантических штатов США. Расположен в северо-восточной части полуострова Делмарва. На западе и юге граничит со штатом Мэриленд, на севере — с Пенсильванией, на северо-востоке — с Нью-Джерси.
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