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Одна таблетка спасёт Байдена: экс-президент США рассказал о лечении рака

1:10
Мир

Экс-президент США Джо Байден рассказал, что приступил к лечению онкологического заболевания, которое включает прием специального препарата, и подчеркнул, что болезнь не распространилась на другие органы.

Байден
Фото: www.flickr.com by Гейдж Скидмор, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Байден

На мероприятии в штате Делавэр, посвященном памяти погибших военнослужащих, Байден отметил, что терапия сводится к ежедневному приему одной таблетки в течение шести недель, после чего будет назначен другой препарат. Он также добавил, что его кости остаются крепкими, а внутренние органы не пострадали. Это стало первым публичным заявлением Байдена о своем заболевании после того, как информация о нем стала достоянием общественности.

Кроме того, бывший президент сообщил, что находится под наблюдением известного хирурга, который в прошлом сам смог победить рак. Байден выразил уверенность в благоприятном прогнозе своего лечения.

Ранее, 18 мая, представители офиса Байдена сообщили, что у 82-летнего политика была выявлена агрессивная форма рака простаты, которая затронула костную ткань.

Уточнения

Де́лавэр — штат США, один из Средне-Атлантических штатов США. Расположен в северо-восточной части полуострова Делмарва. На западе и юге граничит со штатом Мэриленд, на севере — с Пенсильванией, на северо-востоке — с Нью-Джерси.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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