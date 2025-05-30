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Воинствующий Байден: экс-президент США изобьет авторов книги о своем сроке

2:15
Мир

Экс-президент США Джо Байден в шутливой форме выразил недовольство авторами книги "Первородный грех: угасание президента Байдена, его сокрытие, и катастрофическое решение баллотироваться еще раз", заявив, что готов физически разобраться с ними.

Джо Байден
Фото: commons.wikimedia.org by The White House, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Джо Байден

На мероприятии в штате Делавэр, отвечая на вопрос журналистов о своем отношении к скандальной публикации, Байден с улыбкой заметил, что, несмотря на утверждения о его умственной и физической недееспособности, он вполне способен "преподать урок" авторам книги.

Книга, написанная журналистами Джейком Тэппером и Алексом Томпсоном, вышла в свет в мае и вызвала широкий резонанс.

В ней, ссылаясь на источники из окружения бывшего президента, утверждается, что к 2024 году Байден утратил способность эффективно справляться с обязанностями в сложных ситуациях и даже на закрытых совещаниях прибегал к помощи шпаргалок.

Действующий президент США Дональд Трамп ранее обвинил ближайшее окружение Байдена в государственной измене, утверждая, что они намеренно скрывали информацию о проблемах с его здоровьем, как физическим, так и ментальным. В свою очередь, 18 мая представители команды Байдена сообщили, что у него была обнаружена агрессивная форма рака простаты. При этом было отмечено, что заболевание поддается успешному лечению. На момент публикации Байдену исполнилось 82 года.

Ранее онколог Эзекиэль Эмануэль в беседе с одним из американских изданий предположил, что агрессивная форма рака простаты у Байдена, вероятно, начала развиваться еще в начале его президентского срока в 2021 году.

Эти слова вызвали в США новую волну подозрений о возможном утаивании диагноза. Особое внимание общественности привлекло медицинское заключение врача Белого дома, опубликованное в феврале 2024 года, в котором утверждалось, что здоровье Байдена находится в норме, а проблем с предстательной железой не выявлено.

Уточнения

Джо́зеф Робине́тт (Джо) Ба́йден-мла́дший — американский государственный и политический деятель, 46-й президент США (2021—2025) от Демократической партии.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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