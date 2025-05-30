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Израиль развернул фронт: шесть стран в шоке от внезапного запрета

1:36
Мир

Израиль неожиданно наложил запрет на визит, который должен был состояться в ближайшее воскресенье в Палестину.

Флаг
Фото: flickr.com by Joi Ito, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Флаг

Речь идет о поездке глав внешнеполитических ведомств сразу шести стран Ближнего Востока: Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, Египта, Иордании, Катара и Турции.

Об этом сообщила израильская газета, ссылаясь на источник в высших эшелонах власти. Ранее о таком шаге властей Израиля упоминал и известный репортер одного из международных порталов.

Согласно информации, в этот день руководители дипломатических ведомств планировали провести переговоры с главой Палестинской автономии Махмудом Аббасом в городе Рамалла, расположенном на Западном берегу реки Иордан. Источник издания отметил, что организаторы встречи ставили перед собой цель обсудить шаги, которые могли бы способствовать формированию независимого палестинского государства.

Как уточняется, израильские власти приняли решение не допустить эту поездку, которая могла стать важным событием в регионе.

Напомним, что летом 2024 года израильский парламент большинством голосов — 68 из 120 — принял документ, выражающий категорическое несогласие с идеей создания палестинского государства на указанных территориях. В декларации подчеркивается, что любые попытки навязать подобное решение в одностороннем порядке будут встречать решительный отпор.

Уточнения

Палести́на — историческая область на Ближнем Востоке.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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