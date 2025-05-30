Минск-2 в прошлом: Россия поставила Украине ультиматум в зале ООН

Россия не позволит Украине использовать возможные договорённости о прекращении огня как прикрытие для перевооружения, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя во время заседания Совета Безопасности ООН.

Фото: flickr.com by Coalition for the ICC / Credit: UN, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ ООН

Он подчеркнул, что Москва не допустит повторения сценария, аналогичного минским соглашениям. По словам дипломата, для окончательного урегулирования конфликта крайне важно устранить его первопричины.

Очередной этап переговоров между Россией и Украиной запланирован на понедельник, 2 июня, и пройдёт в Стамбуле. В ходе встречи российская сторона намерена передать документ, содержащий предложения по будущему мирному соглашению. Этот меморандум охватывает все ключевые аспекты, необходимые для устранения причин конфликта.

Состав российской делегации останется неизменным по сравнению с предыдущими раундами. В неё войдут помощник президента Владимир Мединский, заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, руководитель Главного разведывательного управления Генштаба Вооружённых сил РФ Игорь Костюков, а также заместитель министра обороны Александр Фомин.

Ранее, 16 мая, в Стамбуле состоялась первая за последние три года встреча представителей Москвы и Киева. Тогда стороны достигли договорённости о проведении крупного обмена пленными в формате "тысяча на тысячу", а также обсудили возможные пути к перемирию.

На переговорах украинская сторона предложила организовать встречу на уровне глав государств, что было принято российской стороной к рассмотрению. Между тем, запланированный обмен пленными уже успешно завершён.

Уточнения

Васи́лий Алексе́евич Небе́нзя — советский и российский дипломат. Постоянный представитель Российской Федерации при Организации Объединённых Наций и в Совете Безопасности ООН с 27 июля 2017 года. Чрезвычайный и полномочный посол (2014).

