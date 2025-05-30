Китай удавил США за горло: автопром на грани краха

Американская автомобильная промышленность выражает серьёзную обеспокоенность в связи с возможным дефицитом редкоземельных магнитов, поставляемых из Китая, что может привести к серьёзным сбоям в производстве транспортных средств.

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Об этом сообщило агентство Reuters, ссылаясь на письмо, направленное президенту США Дональду Трампу лоббистской организацией — Альянсом автомобильных инноваций (AAI).

Согласно информации, в начале апреля китайские власти внесли 16 американских компаний в перечень объектов экспортного контроля, чтобы усилить надзор за торговлей товарами двойного назначения. Как отмечало издание New York Times, Пекин временно приостановил поставки широкого ассортимента ключевых минералов и магнитов, которые играют важную роль в производстве автомобилей, беспилотных летательных аппаратов, робототехники и ракетного вооружения.

В письме, датированном 9 мая, подчёркивается, что отсутствие стабильного доступа к этим материалам может парализовать выпуск множества автомобильных компонентов, таких как автоматические трансмиссии, корпуса дроссельных заслонок, генераторы, различные типы двигателей, датчики, системы ремней безопасности, аудиодинамики, фары, электромоторы, гидроусилители руля и камеры наблюдения.

К инициативе AAI присоединилась ещё одна влиятельная лоббистская структура — Ассоциация производителей двигателей и оборудования (MEMA), которая также подписала обращение. Обе организации указали, что нехватка редкоземельных материалов может привести к сокращению объёмов производства или даже полной его остановке.

Ранее, в апреле, издание Newsweek сообщило, что ограничения на поставки редкоземельных металлов из Китая ставят под угрозу реализацию проекта по созданию новейших американских истребителей F-47, поскольку их производство напрямую зависит от этих ресурсов.

Кроме того, известный американский бизнесмен Илон Маск отметил, что введённые Китаем ограничения на экспорт редкоземельных магнитов уже затронули его компанию Tesla, в частности, проект по разработке человекоподобных роботов Optimus, что создаёт дополнительные трудности в производственном процессе.

Уточнения

И́лон Рив Маск — американский предприниматель, инженер и миллиардер, государственный, политический и общественный деятель.

