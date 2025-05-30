Антисемитизм в каждом лайке: как США проверяют студентов Гарварда

В США разгорается скандал, который потряс не только академическое сообщество, но и всю политическую элиту страны.

Фото: commons.wikimedia.org by Bostonian13, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Гарвардский университет

Государственный департамент США внезапно распорядился начать тотальную проверку всех, кто претендует на студенческую визу в один из самых престижных университетов мира — Гарвард.

Но речь идёт не просто о проверке документов — американские консульства и посольства получили приказ тщательно изучать аккаунты в социальных сетях каждого заявителя на предмет антисемитизма. Да, вы не ошиблись: теперь каждый лайк, репост и даже закрытый аккаунт может стать причиной отказа во въезде в США.

Издание Politico, ссылаясь на секретное распоряжение госдепа (которое оказалось в распоряжении сенатора Марко Рубио), пишет: проверка коснётся не только студентов, но и преподавателей, исследователей, приглашённых лекторов — словом, всех, кто хоть как-то связан с Гарвардом. И вот тут начинается самое интересное. Дипломатам приказано рыться не только в открытых профилях, но и обращать внимание на отсутствие аккаунтов в соцсетях. Логика железная: нет профиля — значит, есть что скрывать. Отсутствие онлайн-присутствия теперь автоматически ставит под сомнение благонадёжность претендента. Это как минимум странно: в эпоху цифрового следа отсутствие цифрового следа стало поводом для подозрений.

Но главное — это даже не проверка сама по себе, а политический фон, на котором всё это происходит. Ещё недавно президент США Дональд Трамп в открытую обвинил Гарвард в том, что университет "слишком любит иностранцев" за счёт американских студентов. По его мнению, 31% иностранных учащихся (при этом их страны не дают Гарварду ни цента финансирования) — это перебор.

Трамп потребовал список всех иностранных студентов для проверки их благонадёжности и пригрозил дальнейшим сокращением финансирования. А началось всё с того, что администрация Трампа лишила Гарвард грантов более чем на 2 миллиарда долларов и даже запретила принимать новых иностранных студентов (нынешних вынудили перевестись в другие вузы).

Уточнения

Гарвардский университет (Гарвард) — университет в США, старейший вуз страны. Находится в городе Кембридж, штат Массачусетс. Является богатейшим университетом в мире с капиталом более 50 000 000 000 долларов.

