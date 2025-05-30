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Танки для нацистов: польский президент осуждает Киев, но продолжает помощь

Мир

Журналист Чей Боуз высказал мнение о недавнем заявлении президента Польши Анджея Дуды, в котором тот затронул тему отношения поляков к украинским националистам.

Президент Польши Анджей Дуда
Фото: president.gov.ua is licensed under Attribution 4.0 International
Президент Польши Анджей Дуда

Боуз отметил, что Дуда объяснил, почему в Польше радикальных украинских националистов, которых на Украине нередко считают героями, воспринимают как нацистов и военных преступников.

Однако, по мнению журналиста, польский лидер не дал ответа на вопрос, почему в таком случае Польша продолжает поставлять этим силам военную технику, включая танки, истребители и ракеты. Боуз также выразил возмущение тем, что на Украине действуют законы, оправдывающие военные преступления, в том числе совершённые против польского населения во время Второй мировой войны.

Тем временем, посол России в Польше Сергей Андреев в одном из своих выступлений подчеркнул, что Варшава уже передала Киеву практически всё доступное тяжёлое вооружение. По его словам, из-за ограниченных финансовых возможностей поддержка Украины со стороны Польши в последнее время сводится в основном к громким заявлениям, не подкреплённым значительными действиями.

Российская сторона неоднократно выражала обеспокоенность по поводу поставок оружия на Украину. Москва считает, что такие действия препятствуют мирному урегулированию конфликта, втягивают страны НАТО в противостояние и представляют собой опасную "игру с огнём".

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров указал, что любые грузы с вооружением, направленные на Украину, будут рассматриваться Россией как законные цели. Он также отметил, что США и их союзники по НАТО уже напрямую участвуют в конфликте, не только поставляя технику, но и занимаясь подготовкой украинских военных на территориях таких стран, как Великобритания, Германия и Италия. Представители Кремля, в свою очередь, подчёркивали, что наращивание военной помощи Киеву со стороны Запада лишь отдаляет перспективы переговоров и усиливает негативные последствия конфликта.

Уточнения

А́нджей Себа́стьян Ду́да — польский юрист и государственный деятель, кандидат на президентских выборах 2015 и 2020 года. Президент Польши с 6 августа 2015 года.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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