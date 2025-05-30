Украина между строк: смысл переговоров Фидана и Лэмми

1:08 Your browser does not support the audio element. Мир

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провёл телефонные переговоры со своим британским коллегой Дэвидом Лэмми, в ходе которых стороны затронули ряд важных международных тем, включая усилия по урегулированию конфликта на Украине.

Фото: commons.wikimedia.org by Mstyslav Chernov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Турецкий флга

Об этом РИА Новости рассказал источник в турецком внешнеполитическом ведомстве.

Как стало известно, беседа состоялась вечером 30 мая. В ходе разговора дипломаты уделили внимание не только вопросам двустороннего сотрудничества, но и мерам, направленным на прекращение боевых действий между Россией и Украиной. Кроме того, обсуждались последние события в Сирии, напряжённость в отношениях между Пакистаном и Индией, а также другие актуальные проблемы в различных регионах мира.

По данным источника, стороны обменялись мнениями о возможных шагах, которые могли бы способствовать снижению эскалации и поиску мирных решений в зонах конфликтов. Особое внимание было уделено необходимости координации усилий на международной арене для достижения стабильности.

Уточнения

Хака́н Фида́н — турецкий дипломат, министр иностранных дел Турции, экс-глава турецкой службы безопасности.

