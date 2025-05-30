Украина между строк: смысл переговоров Фидана и Лэмми

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провёл телефонные переговоры со своим британским коллегой Дэвидом Лэмми, в ходе которых стороны затронули ряд важных международных тем, включая усилия по урегулированию конфликта на Украине.
Об этом РИА Новости рассказал источник в турецком внешнеполитическом ведомстве.
Как стало известно, беседа состоялась вечером 30 мая. В ходе разговора дипломаты уделили внимание не только вопросам двустороннего сотрудничества, но и мерам, направленным на прекращение боевых действий между Россией и Украиной. Кроме того, обсуждались последние события в Сирии, напряжённость в отношениях между Пакистаном и Индией, а также другие актуальные проблемы в различных регионах мира.
По данным источника, стороны обменялись мнениями о возможных шагах, которые могли бы способствовать снижению эскалации и поиску мирных решений в зонах конфликтов. Особое внимание было уделено необходимости координации усилий на международной арене для достижения стабильности.
Хака́н Фида́н — турецкий дипломат, министр иностранных дел Турции, экс-глава турецкой службы безопасности.
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