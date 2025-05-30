Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Антисемитизм в каждом лайке: как США проверяют студентов Гарварда
Двойные зарплаты и фиктивные должности: многомиллионный грабеж российский науки
Смертельная слабость: коалиция желающих никогда не сможет помочь Украине
Последняя карта разыграна: Россия ответит на Taurus
Море пахнет смертью: чем опасен мазут на пляжах Анапы и почему лучше не рисковать
Вы всё ещё стираете при 40 градусах? Вот почему эксперты советуют немедленно прекратить
Эти авто не рвутся в спорт, зато берегут спину и нервы: выбор для пенсионеров
Посадили у забора — попрощайтесь с хвоей: что не любит туя и как она мстит
Рынки падают: инвесторы ищут безопасные активы — что происходит на рынках США

Украина между строк: смысл переговоров Фидана и Лэмми

1:08
Мир

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провёл телефонные переговоры со своим британским коллегой Дэвидом Лэмми, в ходе которых стороны затронули ряд важных международных тем, включая усилия по урегулированию конфликта на Украине.

Турецкий флга
Фото: commons.wikimedia.org by Mstyslav Chernov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Турецкий флга

Об этом РИА Новости рассказал источник в турецком внешнеполитическом ведомстве.

Как стало известно, беседа состоялась вечером 30 мая. В ходе разговора дипломаты уделили внимание не только вопросам двустороннего сотрудничества, но и мерам, направленным на прекращение боевых действий между Россией и Украиной. Кроме того, обсуждались последние события в Сирии, напряжённость в отношениях между Пакистаном и Индией, а также другие актуальные проблемы в различных регионах мира.

По данным источника, стороны обменялись мнениями о возможных шагах, которые могли бы способствовать снижению эскалации и поиску мирных решений в зонах конфликтов. Особое внимание было уделено необходимости координации усилий на международной арене для достижения стабильности.

Уточнения

Хака́н Фида́н — турецкий дипломат, министр иностранных дел Турции, экс-глава турецкой службы безопасности.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Сейчас читают
Склады забиты машинами, а дилеры в растерянности — что творится с АвтоВАЗом
Авто
Склады забиты машинами, а дилеры в растерянности — что творится с АвтоВАЗом Аудио 
Самый удобный и стильный аэропортный лук — повторяем за Дженнифер Лопес
Шоу-бизнес
Самый удобный и стильный аэропортный лук — повторяем за Дженнифер Лопес Аудио 
Единственный в Германии: Россия наметила цель в ответ на пуск ракет Taurus
Правда ТВ
Единственный в Германии: Россия наметила цель в ответ на пуск ракет Taurus Аудио 
Популярное
Эти машины не берут даже даром: 5 авто, от которых бегут все — и перекупы тоже

Есть машины, которые не спасают ни скидки, ни бонусы — их просто никто не хочет брать. Вот 5 моделей, ставших кошмаром для продавцов.

Эти машины не берут даже даром: 5 авто, от которых бегут все — и перекупы тоже
8 машин, которые выглядят круто, а едут — как телега с квадратными колёсами
8 машин, которые выглядят круто, а едут — как телега с квадратными колёсами
Пиво утром — штраф днём: сколько выветривается запах алкоголя и как не лишиться прав
Германия на грани потери золотого запаса: кто заберет 3375 тонн золота в случае кризиса
Украина роет окопы: новый рубеж от Харькова до Запорожья — масштабный и с вопросами Дмитрий Плотников Юрист Исполинов назвал причины отказа РФ от участия в китайском проекте новой Гааги Любовь Степушова Кошки раскрывают свою тайну: как они распознают вас по запаху Игорь Буккер
Скелет длиной 36 метров нашли в пустыне — и он не принадлежит ни одному известному динозавру
Они не просто милые: 5 пород собак, которые думают быстрее человека
Неожиданный завтрак: медведь рухнул с потолка прямо на кухню к людям
Неожиданный завтрак: медведь рухнул с потолка прямо на кухню к людям
Последние материалы
Смертельная слабость: коалиция желающих никогда не сможет помочь Украине
Последняя карта разыграна: Россия ответит на Taurus
Украина между строк: смысл переговоров Фидана и Лэмми
Эти авто не рвутся в спорт, зато берегут спину и нервы: выбор для пенсионеров
Карибский кризис-2: что держит Трампа от удара по России
Рынки падают: инвесторы ищут безопасные активы — что происходит на рынках США
Посадили у забора — попрощайтесь с хвоей: что не любит туя и как она мстит
Цвет, который пахнет свободой и летом: мята наносит удар в сердце трендов
Охотники за дронами нанесли сокрушительный удар по боеспособности ВСУ
Роковой шаг Германии: Европа боится смерти по вине Мерца
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.