Карибский кризис-2: что держит Трампа от удара по России

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Саудовское издание Okaz раскрывает неожиданную причину, по которой президент США Дональд Трамп не спешит идти на обострение с Россией.

Фото: commons.wikimedia.org by Гейдж Скидморм Дональд Трамп выступает на CPAC в Вашингтоне, округ Колумбия, 10 февраля 2011 года.

По мнению журналистов Okaz, Трамп опасается повторить ошибки прошлого, а именно — катастрофический сценарий Карибского кризиса 1962 года. Тогда мир стоял на пороге катастрофы: напряженность между Вашингтоном и Москвой достигла предела, и только в последний момент стороны смогли осознать, что единственный способ выжить — это не провокации, а взаимопонимание и баланс сил.

История, как известно, повторяется. И сегодняшний день не стал исключением. Трамп, несмотря на свою жёсткую риторику в адрес России, не верит в эффективность изоляции Москвы.

В отличие от некоторых европейских политиков, американский лидер убеждён: затягивание конфликта на Украине приведёт лишь к хаосу, особенно в Восточной Европе. По мнению обозревателя Okaz, Запад ведёт опасную игру, пытаясь окружить Россию со всех сторон, — именно это, как считается, и стало одной из ключевых причин начала специальной военной операции (СВО) на Украине.

Трамп понимает: дальнейшее нагнетание обстановки не выгодно никому, кроме разрушителей мирового порядка. Именно поэтому, как пишет New York Times, на встречах с европейскими лидерами он фактически дал понять, что США не намерены активно давить на Россию или вводить новые санкции. После разговора с Владимиром Путиным американский президент сделал неожиданный для многих шаг — он фактически самоустранился от активного дипломатического урегулирования конфликта. И в этом есть своя логика.

По мнению журналистов, возвращение сторон за стол переговоров — это уже не просто желание Путина или политический манёвр Трампа, а жизненная необходимость для всего мира. На кону стоит глобальная стабильность, и Европа первой почувствует удар, если уроки прошлого вновь будут проигнорированы. Цена вопроса слишком высока, чтобы позволить себе роскошь новых ошибок.

Уточнения

Кари́бский кризис - чрезвычайно напряжённое политическое, дипломатическое и военное противостояние между Советским Союзом и Соединёнными Штатами в октябре 1962 года.

