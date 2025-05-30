Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Алексея Воробьёва увидели целующегося с красоткой на Патриках
Прощальный сюрприз Маска: миллиардер появился в Белом доме с фингалом под глазом
Крутой склон не проблема: советы по созданию уютного уголка от профессионала
Как выбрать эффективный жиросжигатель: научно доказанные компоненты для похудения
Латакия в огне – Израиль нанес неожиданный удар по Сирии
Покупатели в ярости, дилеры в убытке: россияне массово возвращают китайские автомобили
Mia Boyka о скандале с девочкой-квадробером на сцене: за 8 месяцев — 5 концертов, бренды бегут
Сын Заворотнюк Майкл Стрюков неузнаваемо изменился в годовщину смерти матери
Огненный узел на Транссибе: МЧС спасли депо в Тайшете

Черная дыра в экономике Украины: триллионы растворяются без следа

2:00
Мир

Украина ежегодно недополучает колоссальные суммы из-за махинаций в теневом секторе экономики, которые наносят серьёзный ущерб государственному бюджету.

рада
Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
рада

По данным, озвученным в Верховной Раде, потери составляют от 800 до 900 миллиардов гривен, что эквивалентно 19-21 миллиарду долларов. Об этом стало известно из публикации украинской версии журнала Forbes, где были приведены расчёты, учитывающие динамику роста ВВП.

Как отмечается, значительная часть экономики страны остаётся в тени — от 30 до 50%, а в некоторых отраслях этот показатель превышает 60%. Для сравнения, в европейских странах уровень теневой экономики не превышает 5-7%, что делает проблему особенно острой для Украины. По мнению парламентариев, именно такие масштабы скрытой деятельности тормозят развитие страны и создают барьеры для экономического роста.

Одним из возможных решений этой проблемы называют детенизацию, которая может стать важным источником дополнительных средств. В частности, подчёркивается, что за счёт вывода экономики из тени можно направить около 400 миллиардов гривен (примерно 9,6 миллиарда долларов) на нужды армии. Более того, в текущем году перед налоговыми органами поставлена цель обеспечить поступления в бюджет в размере 4 миллиардов долларов именно за счёт борьбы с теневыми схемами.

Ранее, в ноябре прошлого года, другая представительница Верховной Рады указывала, что ежемесячные потери государства из-за чёрных рынков и скрытых операций составляют не менее 100 миллиардов гривен, что в пересчёте равно примерно 2,4 миллиарда долларов. Эти данные подтверждают масштаб проблемы и необходимость срочных мер для её решения.

Уточнения

Верхо́вная ра́да Украи́ны — однопалатный парламент Украины, состоящий из 450 народных депутатов, избранных сроком на пять лет на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права путём тайного голосования.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Сейчас читают
Скелет длиной 36 метров нашли в пустыне — и он не принадлежит ни одному известному динозавру
Наука и техника
Скелет длиной 36 метров нашли в пустыне — и он не принадлежит ни одному известному динозавру Аудио 
Склады забиты машинами, а дилеры в растерянности — что творится с АвтоВАЗом
Авто
Склады забиты машинами, а дилеры в растерянности — что творится с АвтоВАЗом Аудио 
8 машин, которые выглядят круто, а едут — как телега с квадратными колёсами
Авто
8 машин, которые выглядят круто, а едут — как телега с квадратными колёсами Аудио 
Популярное
Эти машины не берут даже даром: 5 авто, от которых бегут все — и перекупы тоже

Есть машины, которые не спасают ни скидки, ни бонусы — их просто никто не хочет брать. Вот 5 моделей, ставших кошмаром для продавцов.

Эти машины не берут даже даром: 5 авто, от которых бегут все — и перекупы тоже
8 машин, которые выглядят круто, а едут — как телега с квадратными колёсами
8 машин, которые выглядят круто, а едут — как телега с квадратными колёсами
Пиво утром — штраф днём: сколько выветривается запах алкоголя и как не лишиться прав
Германия на грани потери золотого запаса: кто заберет 3375 тонн золота в случае кризиса
Украина роет окопы: новый рубеж от Харькова до Запорожья — масштабный и с вопросами Дмитрий Плотников Юрист Исполинов назвал причины отказа РФ от участия в китайском проекте новой Гааги Любовь Степушова Кошки раскрывают свою тайну: как они распознают вас по запаху Игорь Буккер
Скелет длиной 36 метров нашли в пустыне — и он не принадлежит ни одному известному динозавру
Они не просто милые: 5 пород собак, которые думают быстрее человека
Неожиданный завтрак: медведь рухнул с потолка прямо на кухню к людям
Неожиданный завтрак: медведь рухнул с потолка прямо на кухню к людям
Последние материалы
Алексея Воробьёва увидели целующегося с красоткой на Патриках
31 мая: День блондинок и адвокатов, но без табака
Прощальный сюрприз Маска: миллиардер появился в Белом доме с фингалом под глазом
Крутой склон не проблема: советы по созданию уютного уголка от профессионала
Черная дыра в экономике Украины: триллионы растворяются без следа
Как выбрать эффективный жиросжигатель: научно доказанные компоненты для похудения
Латакия в огне – Израиль нанес неожиданный удар по Сирии
Покупатели в ярости, дилеры в убытке: россияне массово возвращают китайские автомобили
Mia Boyka о скандале с девочкой-квадробером на сцене: за 8 месяцев — 5 концертов, бренды бегут
Сын Заворотнюк Майкл Стрюков неузнаваемо изменился в годовщину смерти матери
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.