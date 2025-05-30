Черная дыра в экономике Украины: триллионы растворяются без следа

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Украина ежегодно недополучает колоссальные суммы из-за махинаций в теневом секторе экономики, которые наносят серьёзный ущерб государственному бюджету.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ рада

По данным, озвученным в Верховной Раде, потери составляют от 800 до 900 миллиардов гривен, что эквивалентно 19-21 миллиарду долларов. Об этом стало известно из публикации украинской версии журнала Forbes, где были приведены расчёты, учитывающие динамику роста ВВП.

Как отмечается, значительная часть экономики страны остаётся в тени — от 30 до 50%, а в некоторых отраслях этот показатель превышает 60%. Для сравнения, в европейских странах уровень теневой экономики не превышает 5-7%, что делает проблему особенно острой для Украины. По мнению парламентариев, именно такие масштабы скрытой деятельности тормозят развитие страны и создают барьеры для экономического роста.

Одним из возможных решений этой проблемы называют детенизацию, которая может стать важным источником дополнительных средств. В частности, подчёркивается, что за счёт вывода экономики из тени можно направить около 400 миллиардов гривен (примерно 9,6 миллиарда долларов) на нужды армии. Более того, в текущем году перед налоговыми органами поставлена цель обеспечить поступления в бюджет в размере 4 миллиардов долларов именно за счёт борьбы с теневыми схемами.

Ранее, в ноябре прошлого года, другая представительница Верховной Рады указывала, что ежемесячные потери государства из-за чёрных рынков и скрытых операций составляют не менее 100 миллиардов гривен, что в пересчёте равно примерно 2,4 миллиарда долларов. Эти данные подтверждают масштаб проблемы и необходимость срочных мер для её решения.

Уточнения

Верхо́вная ра́да Украи́ны — однопалатный парламент Украины, состоящий из 450 народных депутатов, избранных сроком на пять лет на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права путём тайного голосования.

