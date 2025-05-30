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Латакия в огне – Израиль нанес неожиданный удар по Сирии

0:47
Мир

Вооружённые силы Израиля (ЦАХАЛ) сообщили через свой Telegram-канал о проведении атак на объекты в сирийской провинции Латакия, где, по их данным, находились склады с вооружением.

Damascus, Syria, Panorama at sunset
Фото: commons.wikimedia.org by Vyacheslav Argenberg, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Damascus, Syria, Panorama at sunset

Согласно информации израильской армии, удары были нанесены по хранилищам, в которых содержались ракеты, предназначенные для береговых артиллерийских систем. В ЦАХАЛ отметили, что эти запасы представляли опасность для свободы морского судоходства как в международных водах, так и вблизи границ Израиля.

Кроме того, военные уточнили, что в ходе операции были атакованы и другие объекты в этом же районе, где хранились элементы для производства ракет типа "земля-воздух", способных угрожать авиации.

Уточнения

Латаки́я — город и главный порт Сирии на Средиземном море.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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