Латакия в огне – Израиль нанес неожиданный удар по Сирии

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Вооружённые силы Израиля (ЦАХАЛ) сообщили через свой Telegram-канал о проведении атак на объекты в сирийской провинции Латакия, где, по их данным, находились склады с вооружением.

Фото: commons.wikimedia.org by Vyacheslav Argenberg, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Damascus, Syria, Panorama at sunset

Согласно информации израильской армии, удары были нанесены по хранилищам, в которых содержались ракеты, предназначенные для береговых артиллерийских систем. В ЦАХАЛ отметили, что эти запасы представляли опасность для свободы морского судоходства как в международных водах, так и вблизи границ Израиля.

Кроме того, военные уточнили, что в ходе операции были атакованы и другие объекты в этом же районе, где хранились элементы для производства ракет типа "земля-воздух", способных угрожать авиации.

Уточнения

Латаки́я — город и главный порт Сирии на Средиземном море.

