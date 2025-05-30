Месть за замороженные активы: Украина нашла способ забрать деньги России

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Глава украинского правительства Денис Шмыгаль провёл встречу с американскими сенаторами Линдси Грэмом* и Ричардом Блюменталем, в ходе которой стороны обсудили вопросы поддержки Киева в финансовой и военной сферах. Об этом премьер-министр сообщил в своём Telegram-канале.

Фото: flickr.com by Amaury Laporte, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Флаг США и Украины

По словам Шмыгаля, в ходе переговоров он акцентировал внимание на потребностях Украины в области финансов и обороны, а также затронул вопрос использования замороженных российских активов.

Кроме того, он подчеркнул заинтересованность Киева в укреплении экономических связей с Вашингтоном, в частности, через реализацию уже подписанного соглашения о создании инвестиционного фонда.

Тем временем, как ранее сообщал телеканал CNN со ссылкой на сенатора-демократа Ричарда Блюменталя, в американском Конгрессе нарастает давление на президента США Дональда Трампа с целью ужесточения ограничительных мер против России.

Отмечалось, что представители обеих партий — как демократы, так и республиканцы — активно выступают за усиление санкций. Блюменталь, в частности, играет важную роль в продвижении межпартийного законопроекта, который также поддерживает сенатор-республиканец Линдси Грэм, однопартиец Трампа.

Ранее, 1 апреля, в Сенат США был представлен проект закона под названием "Акт о санкциях против России в 2025 году", разработанный Грэмом. Согласно документу, новые ограничительные меры вводятся под предлогом того, что Москва якобы отказывается от мирного урегулирования конфликта на Украине или нарушает возможные будущие договорённости.

Законопроект предусматривает введение США пошлин в размере 500% на товары из стран, закупающих у России нефть, газ, нефтепродукты или уран. Кроме того, американским гражданам запрещается участвовать в сделках, связанных с покупкой российских долговых обязательств, а также вводятся дополнительные ограничения.

В свою очередь, российская сторона неоднократно подчёркивала, что давление на Москву в вопросах урегулирования украинского конфликта не даст результатов. Ещё до переговоров в Стамбуле в Кремле отмечали, что попытки принудить Россию к каким-либо действиям обречены на провал.

Москва также не раз заявляла о своей способности противостоять санкционному давлению, которое Запад начал усиливать несколько лет назад. В российской столице подчёркивали, что западным странам не хватает решимости признать неэффективность своих ограничительных мер. При этом в самих странах Запада неоднократно звучали мнения о том, что антироссийские санкции не приносят ожидаемого результата.

* Внесен в список террористов и экстремистов на территории РФ.

Уточнения

Ричард Блументал — американский политик, член Демократической партии, сенатор США от Коннектикута.

