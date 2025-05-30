Небо за Россию: неизвестный БПЛА кружил рядом с немецким судном, преследующим российское

2:41 Your browser does not support the audio element. Мир

В ночь на 17 мая в Северном море произошёл загадочный инцидент, который привлек внимание немецких СМИ.

Фото: commons.wikimedia.org by Ministry of Defence of the Russian Federation, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Дрон ВС РФ

Как сообщило издание Spiegel, патрульное судно федеральной полиции Германии "BP 81 Potsdam" вело наблюдение за российским грузовым кораблём, направлявшимся в Бельгию, когда внезапно обнаружило присутствие неизвестных беспилотников. Событие развернулось к северу от острова Боркум, вскоре после полуночи.

По информации издания, сотрудники федеральной полиции зафиксировали, что сразу семь дронов сопровождали оба судна — как грузовое, так и патрульное — на протяжении почти трёх часов.

Spiegel предположило, что эти аппараты могли принадлежать России, однако никаких доказательств в пользу этой версии представлено не было. После инцидента данные о случившемся были переданы властям Бельгии, куда направлялся российский корабль. Бельгийские службы провели тщательный досмотр судна, но не обнаружили ни следов использования беспилотников, ни каких-либо подозрительных действий со стороны экипажа.

Этот случай стал очередным в череде инцидентов, связанных с появлением неопознанных дронов вблизи стратегически важных объектов в Германии. Ранее в этом году издание Süddeutsche Zeitung, ссылаясь на внутренние документы бундесвера, сообщило о подозрительной активности беспилотников у авиабазы в Швезинге, расположенной в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн. На этой базе находится центр подготовки зенитно-ракетных войск, где обучаются как немецкие, так и украинские военнослужащие.

Согласно публикации, с 9 по 29 января в районе авиабазы, недалеко от города Хузум на побережье Северного моря, было зафиксировано шесть случаев появления неизвестных дронов. Эти инциденты вызвали серьёзные опасения, и в настоящее время ведётся расследование, в рамках которого проверяется версия о возможном шпионаже. Кроме того, издание отметило, что неопознанные беспилотники замечали и вблизи других объектов, включая промышленные предприятия, что только усиливает тревогу властей.

Пока происхождение дронов остаётся загадкой, а инциденты продолжают вызывать множество вопросов. Ситуация с российским грузовым судном и патрульным кораблём в Северном море лишь добавила интриги в эту историю, оставив открытым вопрос о том, кто и зачем использует беспилотники в таких чувствительных зонах.

Уточнения

Der Spiegel — один из известнейших еженедельных журналов Германии.

