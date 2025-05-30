Трамп взорвал Белый дом: назвал главного упрямца конфликта на Украине

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В минувшую пятницу президент США Дональд Трамп вступил в спор с журналистом, который охарактеризовал российского лидера Владимира Путина как человека с непреклонным характером.

Фото: Donald Trump by Gage Skidmore from Surprise, AZ, United States of America, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Дональд Трамп

В ответ американский политик указал, что Владимир Зеленский, по его мнению, проявляет не меньшую твёрдость в своих позициях.

Этот обмен репликами произошёл в момент, когда корреспондент телеканала Fox News, занимающийся освещением событий в Белом доме, затронул тему урегулирования конфликта на Украине. Журналист поинтересовался, как команда Трампа справляется с трудностями, связанными с переговорами, в которых участвует, по его словам, крайне непреклонный российский лидер. На это Трамп возразил, что украинский президент также демонстрирует значительную решимость.

Касаясь темы отношений с Путиным, Трамп подчеркнул, что хорошо знаком с ним и что их взаимодействие прошло через множество испытаний. Он напомнил о скандале вокруг якобы вмешательства России в американские выборы 2016 года, который, по его словам, оказался полностью сфабрикованным.

В связи с этим он призвал известные издания, такие как New York Times и Washington Post, отказаться от наград, полученных за материалы о предполагаемом российском влиянии. Напомним, что сейчас в США продолжается судебный процесс, инициированный Трампом против этих газет. На днях суд отклонил ходатайство совета Пулитцеровской премии о прекращении дела.

Обвинения в связях Трампа с Россией основывались на неподтверждённом документе, который стал поводом для слежки американских спецслужб за сотрудниками предвыборного штаба республиканца перед выборами 2016 года. Расследование, которое в течение двух лет вёл спецпрокурор Роберт Мюллер, не выявило никаких доказательств сговора. Эти выводы подтверждались как представителями Кремля, так и администрацией Трампа.

Весной 2023 года был обнародован отчёт другого спецпрокурора, Джона Дарэма, который указал на отсутствие у правоохранительных органов и разведки США каких-либо реальных доказательств сговора между командой Трампа и Россией. В документе подчёркивалось, что у ФБР не было данных о контактах окружения Трампа с российскими спецслужбами. Более того, Дарэм пришёл к выводу, что начало полномасштабного расследования было необоснованным, а спецслужбы опирались на непроверенные и неподтверждённые сведения.

Российская сторона неоднократно отвергала обвинения в попытках повлиять на американские выборы или другие политические процессы за рубежом. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл подобные утверждения лишёнными оснований.

Министр иностранных дел Сергей Лавров также указывал, что никаких доказательств, подтверждающих вмешательство России в выборы в других странах, представлено не было.

Уточнения

До́нальд Джон Трамп (англ. Donald John Trump; род. 14 июня 1946, Куинс, Нью-Йорк, США) — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер.

