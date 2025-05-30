Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Алексея Воробьёва увидели целующегося с красоткой на Патриках
Прощальный сюрприз Маска: миллиардер появился в Белом доме с фингалом под глазом
Крутой склон не проблема: советы по созданию уютного уголка от профессионала
Черная дыра в экономике Украины: триллионы растворяются без следа
Как выбрать эффективный жиросжигатель: научно доказанные компоненты для похудения
Латакия в огне – Израиль нанес неожиданный удар по Сирии
Покупатели в ярости, дилеры в убытке: россияне массово возвращают китайские автомобили
Mia Boyka о скандале с девочкой-квадробером на сцене: за 8 месяцев — 5 концертов, бренды бегут
Сын Заворотнюк Майкл Стрюков неузнаваемо изменился в годовщину смерти матери

Трамп взорвал Белый дом: назвал главного упрямца конфликта на Украине

3:09
Мир

В минувшую пятницу президент США Дональд Трамп вступил в спор с журналистом, который охарактеризовал российского лидера Владимира Путина как человека с непреклонным характером.

Дональд Трамп
Фото: Donald Trump by Gage Skidmore from Surprise, AZ, United States of America, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Дональд Трамп

В ответ американский политик указал, что Владимир Зеленский, по его мнению, проявляет не меньшую твёрдость в своих позициях.

Этот обмен репликами произошёл в момент, когда корреспондент телеканала Fox News, занимающийся освещением событий в Белом доме, затронул тему урегулирования конфликта на Украине. Журналист поинтересовался, как команда Трампа справляется с трудностями, связанными с переговорами, в которых участвует, по его словам, крайне непреклонный российский лидер. На это Трамп возразил, что украинский президент также демонстрирует значительную решимость.

Касаясь темы отношений с Путиным, Трамп подчеркнул, что хорошо знаком с ним и что их взаимодействие прошло через множество испытаний. Он напомнил о скандале вокруг якобы вмешательства России в американские выборы 2016 года, который, по его словам, оказался полностью сфабрикованным.

В связи с этим он призвал известные издания, такие как New York Times и Washington Post, отказаться от наград, полученных за материалы о предполагаемом российском влиянии. Напомним, что сейчас в США продолжается судебный процесс, инициированный Трампом против этих газет. На днях суд отклонил ходатайство совета Пулитцеровской премии о прекращении дела.

Обвинения в связях Трампа с Россией основывались на неподтверждённом документе, который стал поводом для слежки американских спецслужб за сотрудниками предвыборного штаба республиканца перед выборами 2016 года. Расследование, которое в течение двух лет вёл спецпрокурор Роберт Мюллер, не выявило никаких доказательств сговора. Эти выводы подтверждались как представителями Кремля, так и администрацией Трампа.

Весной 2023 года был обнародован отчёт другого спецпрокурора, Джона Дарэма, который указал на отсутствие у правоохранительных органов и разведки США каких-либо реальных доказательств сговора между командой Трампа и Россией. В документе подчёркивалось, что у ФБР не было данных о контактах окружения Трампа с российскими спецслужбами. Более того, Дарэм пришёл к выводу, что начало полномасштабного расследования было необоснованным, а спецслужбы опирались на непроверенные и неподтверждённые сведения.

Российская сторона неоднократно отвергала обвинения в попытках повлиять на американские выборы или другие политические процессы за рубежом. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл подобные утверждения лишёнными оснований.

Министр иностранных дел Сергей Лавров также указывал, что никаких доказательств, подтверждающих вмешательство России в выборы в других странах, представлено не было.

Уточнения

До́нальд Джон Трамп (англ. Donald John Trump; род. 14 июня 1946, Куинс, Нью-Йорк, США) — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Сейчас читают
Скелет длиной 36 метров нашли в пустыне — и он не принадлежит ни одному известному динозавру
Наука и техника
Скелет длиной 36 метров нашли в пустыне — и он не принадлежит ни одному известному динозавру Аудио 
Склады забиты машинами, а дилеры в растерянности — что творится с АвтоВАЗом
Авто
Склады забиты машинами, а дилеры в растерянности — что творится с АвтоВАЗом Аудио 
8 машин, которые выглядят круто, а едут — как телега с квадратными колёсами
Авто
8 машин, которые выглядят круто, а едут — как телега с квадратными колёсами Аудио 
Популярное
Эти машины не берут даже даром: 5 авто, от которых бегут все — и перекупы тоже

Есть машины, которые не спасают ни скидки, ни бонусы — их просто никто не хочет брать. Вот 5 моделей, ставших кошмаром для продавцов.

Эти машины не берут даже даром: 5 авто, от которых бегут все — и перекупы тоже
8 машин, которые выглядят круто, а едут — как телега с квадратными колёсами
8 машин, которые выглядят круто, а едут — как телега с квадратными колёсами
Пиво утром — штраф днём: сколько выветривается запах алкоголя и как не лишиться прав
Германия на грани потери золотого запаса: кто заберет 3375 тонн золота в случае кризиса
Украина роет окопы: новый рубеж от Харькова до Запорожья — масштабный и с вопросами Дмитрий Плотников Юрист Исполинов назвал причины отказа РФ от участия в китайском проекте новой Гааги Любовь Степушова Кошки раскрывают свою тайну: как они распознают вас по запаху Игорь Буккер
Скелет длиной 36 метров нашли в пустыне — и он не принадлежит ни одному известному динозавру
Они не просто милые: 5 пород собак, которые думают быстрее человека
Неожиданный завтрак: медведь рухнул с потолка прямо на кухню к людям
Неожиданный завтрак: медведь рухнул с потолка прямо на кухню к людям
Последние материалы
Алексея Воробьёва увидели целующегося с красоткой на Патриках
31 мая: День блондинок и адвокатов, но без табака
Прощальный сюрприз Маска: миллиардер появился в Белом доме с фингалом под глазом
Крутой склон не проблема: советы по созданию уютного уголка от профессионала
Черная дыра в экономике Украины: триллионы растворяются без следа
Как выбрать эффективный жиросжигатель: научно доказанные компоненты для похудения
Латакия в огне – Израиль нанес неожиданный удар по Сирии
Покупатели в ярости, дилеры в убытке: россияне массово возвращают китайские автомобили
Mia Boyka о скандале с девочкой-квадробером на сцене: за 8 месяцев — 5 концертов, бренды бегут
Сын Заворотнюк Майкл Стрюков неузнаваемо изменился в годовщину смерти матери
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.