За заслуги перед Польшей: президент Дуда наградил медалью украинского террориста

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Президент Польши Анджей Дуда принял решение наградить главу военной разведки Украины Кирилла Буданова* одной из престижных государственных наград — золотым офицерским крестом ордена "За заслуги перед Польшей".

Фото: commons.wikimedia.org by President Of Ukraine, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Флаг Украины и Польши

Об этом сообщили в Telegram-канале Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины.

Согласно информации ведомства, награда была вручена за значительный вклад в развитие международного сотрудничества и укрепление связей Польши с другими странами. Кроме того, аналогичной наградой, но в степени кавалерского креста, был отмечен заместитель Буданова* Вадим Скибицкий.

В украинском разведывательном управлении также напомнили, что ранее подобные награды получали такие известные личности, как бывший президент США Рональд Рейган, экс-госсекретарь США Генри Киссинджер, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш и бывший глава НАТО Андерс Фог Расмуссен.

Между тем, российские власти обвиняют Буданова* в организации теракта на Крымском мосту, который произошел утром 8 октября 2022 года. Тогда в результате взрыва грузового автомобиля загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета, а жертвами инцидента стали четыре человека.

Уже к вечеру того же дня железнодорожное движение по мосту было полностью восстановлено, а для легковых автомобилей сначала запустили реверсивное движение по одной полосе, а затем открыли обе полосы. Федеральная служба безопасности России заявила, что за организацией этого теракта стоит Главное управление разведки Украины, а его непосредственным организатором является Кирилл Буданов*.

В феврале 2024 года Росфинмониторинг включил Буданова* в список лиц, причастных к террористической и экстремистской деятельности. В декабре 2023 года Следственный комитет РФ заочно предъявил ему обвинения в совершении более чем 100 терактов и диверсий на российской территории.

Басманный суд Москвы дважды вынес решение о его заочном аресте. Первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по обороне Алексей Журавлев в марте 2024 года отметил, что Буданов* открыто признает свою причастность к терактам и диверсиям, подробно рассказывая о том, как они планировались и осуществлялись, и даже гордится своими действиями.

* признан в России террористом и экстремистом.

Уточнения

А́нджей Себа́стьян Ду́да — польский юрист и государственный деятель, кандидат на президентских выборах 2015 и 2020 года. Президент Польши с 6 августа 2015 года.

