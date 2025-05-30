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Совещание за закрытыми дверями: Путин собирает заседание Совбеза

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Мир

В Кремле сообщили, что глава государства Владимир Путин в пятницу проведет важное рабочее совещание с постоянными участниками Совета безопасности Российской Федерации.

Владимер Путин
Фото: kremlin.ru is licensed under Creative Commons Attribution 4.0
Владимер Путин

Об этом рассказал Дмитрий Песков, уточнив детали предстоящего мероприятия.

По словам представителя Кремля, президент в настоящее время находится на рабочем месте в своей резиденции и планирует приступить к обсуждению ключевых вопросов с членами Совбеза примерно через час. Он отметил, что подобные встречи являются частью регулярной работы главы государства, направленной на обеспечение безопасности и стабильности в стране.

Уточнения

Совет Безопасности Российской Федерации — конституционный совещательный орган, осуществляющий содействие главе государства в реализации его полномочий по вопросам обеспечения национальных интересов.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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