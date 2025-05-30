Черная метка Японии: Токио пошло на конфронтацию с Россией

1:08 Your browser does not support the audio element. Мир

В Кремле выразили сожаление по поводу того, что нынешнее руководство Японии решило пойти по пути обострения отношений с Россией, заняв откровенно недружественную позицию.

Фото: commons.wikimedia.org by Russian753, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Япония

Об этом сообщил Дмитрий Песков, комментируя последние события в двусторонних отношениях.

Накануне в Москве состоялась встреча главы государства Владимира Путина с Акиэ Абэ, вдовой бывшего японского премьер-министра Синдзо Абэ. В ходе беседы российский лидер подчеркнул, что у него сложились теплые личные отношения с покойным политиком, и заверил, что вдова экс-премьера всегда будет желанным гостем в России.

Отвечая на вопрос журналистов о том, может ли эта встреча способствовать смягчению напряженности между Москвой и Токио, представитель Кремля отметил, что нынешние японские власти, к сожалению, выбрали путь конфронтации. Он пояснил, что Токио активно поддержал все незаконные ограничительные меры и санкции, введенные против России, что, по сути, стало проявлением недружественного курса в отношении нашей страны.

Уточнения

Си́ндзо А́бэ — японский государственный и политический деятель. Председатель Либерально-демократической партии (2006—2007, 2012—2020).

